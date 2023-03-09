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ТАСС

Разведка США ожидает сохранения сотрудничества России и Китая, несмотря на нажим Запада

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

По мнению авторов ежегодного отчета, Пекин будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Москвой, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Вашингтону

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Китай будет сохранять многоплановое сотрудничество с Россией, в том числе в экономике и военной сфере, невзирая на давление на Пекин и Москву со стороны Запада. Такой прогноз содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о "мировых угрозах" Соединенным Штатам.

Невзирая на "глобальное недовольство" спецоперацией РФ на Украине, Китай "будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Соединенным Штатам, даже несмотря на то, что он сократит публичную поддержку" Москвы, утверждается в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители американских спецслужб. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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