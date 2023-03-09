Великобритания открыла новую арктическую базу военно-морского спецназа в Норвегии

Источник изображения: topwar.ru

На севере Норвегии открывается новая военно-морская база Королевского военно-морского флота Великобритании Camp Viking («Лагерь викингов»). Об этом сообщается в пресс-релизе Королевского военно-морского флота.

Британское военно-морское командование собирается разместить на базе подразделения коммандос (спецназа). Объект находится в 40 километрах от города Тромсё, а разместить на нем планируется весь состав британской береговой группы быстрого реагирования (Littoral Response Group, LRG).

Как утверждается в сообщении британского флота, база обладает идеальным с точки зрения сдерживания угроз и рисков расположением. Понятно, что база размещается для противостояния России в Арктическом регионе. В Лондоне утверждают, что создание базы будет направлено и на обеспечение безопасности Норвегии как важного союзника Великобритании по НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

После официального открытия базы на ее территорию были переведены около 1000 спецназовцев. Сейчас они занимаются боевой подготовкой на территории базы. Командиром подразделения на базе назначен майор Кирк Аллен.

По словам офицера, коммандос будут обучать ведению боевых действий в арктической погоде, а также в горных условиях. Понятно, что оттачивание навыков войны в Арктическом регионе может иметь смысл лишь с точки зрения вооруженного противостояния России. Поэтому нашей стране также следует принимать ответные аналогичные меры по укреплению безопасности границ в Арктическом регионе.