В США рассматривается вопрос о вооружении истребителей МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины ракетами AMRAAM

Американское сетевое издание "Politico" в материале Lara Seligman "U.S. military eyes mounting Western air-to-air missiles on Ukrainian MiGs" ("Американские военные планируют установить западные ракеты класса "воздух-воздух" на украинские МиГи") сообщает, что в США рассматривается вопрос о возможности вооружения истребителей МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины современными управляемыми ракетами AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней и большой дальности с активным радиолокационным самонаведением.

Американская авиационная управляемая ракета Raytheon AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" под крылом истребителя F/A-18A (EF-18) Hornet из состава 12-го крыла ВВС Испании, 19.01.2018 (с) ВВС Испании

Американские военные изучают возможность интеграции современных западных управляемых ракет класса "воздух-воздух" с украинскими истребителями советской эпохи, что является последней попыткой оснастить старые платформы новыми возможностями перед ожидаемой кровавой весной.

Официальные лица рассматривают, могут ли ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности, предназначенные для запуска с западных истребителей, таких как американский F-16, быть установлены на имеющиеся украинские МиГи, согласно сообщению двух представителей министерства обороны США и еще одного лица, участвующего в обсуждениях этого вопроса.

Если эта работа будет успешной, то США смогут впервые предоставить украинской авиации возможность запускать [современные западные] ракеты класса "воздух-воздух", которые уже имеются у Украины [имеются в виду ракеты AMRRAM, поставленные в качестве зенитных для ЗРК NASAMS].

Эти усилия, в случае успеха, могут стать частью решения потребностей Киева в дополнительной огневой мощи и в средствах ПВО, поскольку и Украина, и Россия готовятся к крупным наступлениям этой весной. На прошлой неделе высокопоставленные американские генералы принимали украинских военных в Висбадене в Германии, для проведения серии командно-штабных учений с целью помочь Киеву подготовиться к следующему этапу войны.

Военные представители США считают, что Киев планирует начать наступление в течение следующих шести-восьми недель, когда погода потеплеет, а украинские силы закончат подготовку общевойсковых действий в Германии, заявили представители министерства обороны США. Официальные представители обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает ракетные атаки и даже отправляет ловушки с радиолокационными отражателями, чтобы обезвредить украинские ракеты.

Украина настаивает на использовании современных истребителей для участия в конфликте, в том числе для решения задач противовоздушной обороны, но пока у западных лидеров нет особого желания поставлять [Украине] более совершенные самолеты, такие как F-16. Два украинских летчика находятся сейчас в США, чтобы оценить свои навыки на тренажерах на базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне (штат Аризона), но официальные лица заявили, что не будут совершать полёты на американских самолетах.

Официальные лица ищут более креативные решения, чтобы заполнить этот пробел. США уже предоставили Киеву управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", такие как противорадиолокационная ракета AGM-88B HARM, которую можно подвешивать на МиГи и использовать против наземных целей, таких как РЛС и системы ПВО. Пентагон также поставил боеприпасы JDAM, которые позволяют переоборудовать авиационные боеприпасы в управляемые бомбы.

Однако интеграция ракет AIM-120 на МиГи станет первым случаем, когда США предоставят возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" с [советских] самолетов. Украина уже имеет некоторое количество этих ракет [AMRAAM], поставленных европейскими странами, в том числе Великобританией и Бельгией, которые запускаются из западных зенитных ракетных систем NASAMS.

Но процесс интеграции сопряжен с трудностями, заявили один из представителей министерства обороны США и еще один человек, непосредственно осведомленный об этих усилиях. Оба говорили на условиях анонимности. Ракета должна быть не только физически подвешена ​​на самолете, но и быть сопряжена с бортовой РЛС самолета. Чтобы произвести пуск, сначала РЛС самолета должна указать ракете цель и наводить на нее ракету до тех пор, пока ракета не окажется достаточно близко, чтобы захватить цель самостоятельно.

Основная проблема в том, что американские и советские бортовые системы настолько разные, что ракета и самолет не могут взаимодействовать друг с другом.

Военные работают над вопросом: "Как вы установите это изделие? Сможете ли вы заставить всю электронику в самолете общаться с этим изделием, которое [по идее] не должно было бы с него запускаться?" - сказал один из представителей министерства обороны США.

Официальный представитель министерства обороны США публично отказался комментировать эти усилия по соображеням безопасности.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с украинскими лидерами и продолжим тесные консультации с Украиной относительно их потребностей в помощи в области безопасности - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил подполковник Гаррон Гарн. - "Наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на обеспечении Украины реальным боевым потенциалом, чтобы она могла защищать свою страну, но по соображениям оперативной безопасности мы не будем обсуждать, какие инициативы мы можем предпринять или не предпринять в этих усилиях".