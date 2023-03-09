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Flotprom

Первую серийную "Ладу" отправят на Северный флот

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ДЭПЛ "Кронштадт"
ДЭПЛ "Кронштадт".
Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Б-586 "Кронштадт", первая серийная (вторая по счету) дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада"), отправится служить в составе Северного флота. Об этом заявил во вторник, 7 марта, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Кроме того, он напомнил, что субмарину оснастят крылатыми ракетами "Калибр" и новейшими навигационными комплексами и системами.

"Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность", – сказал глава Минобороны.

Он также отметил, что на селекторном совещании рассмотрят меры по обеспечению своевременной сдачи ДЭПЛ, уточнят сроки проведения государственных испытаний и ввода в боевой состав ВМФ России.

"Кронштадт" заложили на "Адмиралтейских верфях" в 2005 году, но строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. В сентябре 2018 года подлодку спустили на воду. В октябре 2021 года сообщалось, что ДЭПЛ планируют передать ВМФ в 2022 году.

Заводские ходовые испытания (ЗХИ) "Кронштадта" начались в декабре 2021 года, а затем продолжились в первых числах апреля 2022 года. В сентябре пресс-служба Минобороны сообщала, что ЗХИ первой серийной подлодки проекта 677 продолжаются на Балтике.

Водоизмещение подлодок проекта 677 "Лада" – 1765 тонн, длина корпуса – 66,8 метра, ширина – 7,1 метра. Подводная скорость – до 21 узла, глубина погружения – до 300 метров, автономность – 45 суток. Экипаж – 36 человек. ДЭПЛ оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами, через которые также может осуществляться запуск крылатых ракет "Калибр".

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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
677 Лада
СФ
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