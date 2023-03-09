Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев.

Для обслуживания стареющего населения Польши срочно нужны молодые, энергичные и желательно не сильно умные люди. Вот только где их взять, когда Польша год за годом бьет антирекорды по рождаемости. Так, по данным Центрального статистического управления Польши от 30 января 2022 г. в стране с населением 37,8 млн человек родилось всего 305 тыс. детей, а умерло 448 тыс. человек.

Данные Центрального статистического управления Польши от 30 января 2022. Источник: Центральное статистическое управление Польши

При этом, как показывают результаты Национальной переписи населения, количество семей в Польше существенно уменьшилось. Если в 2021 году их было 10 159 000, то за десять лет их число уменьшилось на 813 200 или на 7,4%. Еще один важный показатель – 32,8% польских семей не имеют детей – ведь это по европейски модно.

Данная тенденция влечет существенные вызовы национальной безопасности для Польши, ведь скоро некому будет служить в Войске Польском, некому будет работать на заводах, некому будет платить налоги. На одного трудящего поляка к 2035-2040 году будет приходиться минимум двое пенсионеров. Между тем, уже сейчас поляки не очень хотят трудиться. Многие, вместо жизненно необходимых производственных сфер, выбирают фотграфию, дизайн, туризм и т.д. Все это конечно здорово и красиво. Однако, когда становится некому доить коров или производить для этого же молока тетрапаки, первыми, кто чувствует экономическую нестабильность, являются айтишники, блогеры и комики – так называемая сфера услуг и развлечений.

Варшава же, для решения таких острых вопросов как естественная убыль населения и связанные с ней экономические риски принимает неординарный комплекс мер. Поляков стараются удержать в Польше, выдавая кредиты с нулевой ставкой практически на всё. Это у них государственная программа – завышаем в два раза и даем под 0%. Здорово придумано.

Помимо этого, для всех, кто остался строить американскую демократию в Польше, с 1 октября 2017 г. повысили пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин, и с 55 до 60 лет для женщин. В планах повысить этот показатель до 67 лет, как для мужчин, так и для женщин. Как говорится, осталось только дожить до той пенсии. Для этого нужно всего лишь 50 лет «гнуть спину» и исправно платить налоги. Налоги в ЕС к слову составляют не 5% и не 15, а целых 67%. То есть, чтобы заплатить наемному работнику 1000 евро, завод, компания или предприниматель должен заработать не менее 1670 евро. Кстати, это удается не у всех. За 2022 год обанкротилось почти 250 тыс. фирм.

Между тем, в головах польских властей родилось интересное решение – по максимуму использовать украинских беженцев для своей красивой жизни. По расчету Варшавы дешевая рабочая сила и создание украинцам условий для невозможности вернуться на родину позволит сгладить ситуацию с дефицитом рабочей силы для обеспечения нужд поляков. Так, для украинцев в Польше была создана своего рода «мышеловка». Сначала им предложили бесплатное жилье, бесплатное проживание, всестороннюю правовую и гуманитарную помощь. Неплохие условия, но обещанная украинцам безграничная помощь со стороны Варшавы быстро закончилась, а жителей «жовто-блакитной» погнали во вновь понастроенные логистические и торговые центры, сборочные предприятия и на поля с клубникой.

Если просто взять и проехать вокруг Варшавы, вы будете шокированы количеством новых «коробок для труда» созданных для украинцев. За последний год их создали десятки. Еще больше предстоит ввести в эксплуатацию в этом году.

Кстати, особое внимание Варшава уделяет и полонизации украинцев. Для детей с Украины было создано почти полмиллиона мест в польских школах, хотя естественно их нужно было гораздо больше. Между прочим, согласно Закону об образовании в Польше посещение школ является обязательным для всех с 7 до 18 лет. Однако на сегодняшний день, польские начальные школы посещает до 120 тыс. украинских детей. В то же время в средних школах в возрасте от 15 до 18 лет насчитывается не более 28 тысяч подростков из Украины. Похоже, что сами украинцы не особенно стремятся учиться в украинских, а тем более польских школах.

Оказывается, украинские родители записывали своих детей в польские школы по корыстным соображениям. С одной стороны можно было получить дополнительную помощь и льготы. С другой стороны украинским матерям попросту не предоставляли работу на польском рынке труда, если их дети проходили обучение в украинской системе дистанционного обучения, ведь она фактически не работает из-за вечных перебоев с электричеством и сети Интернет. Вместе с тем, родители не могут «горбатиться на пана» и легально оставить детей без присмотра – по польским законам так делать запрещено. Именно так и возник теневой рынок низкооплачиваемых мест работы для украинцев. Дети сидят дома, украинки зарабатывают гроши, а поляки не платят налоги – все в выигрыше.

Хотя какое казалось бы дело полякам до образованности будущих «трудяг с Украины». Главное, чтобы работала экономика, да было кому престарелым полякам горшки выносить. Наравне с тем, что Польша недополучает налоги, она имеет большое количество дешевой рабочей силы и еще большее количество намерена получить в перспективе. Видимо Варшаву это полностью устраивает.

Вместе с тем, польский пан 100 лет назад уже обкатал полонизацию «украинского народа» и сегодня возобновляет усилия по насаждению польской культуры и польского языка как на своей территоирии, так и на Украине. Между прочим, в 1939 году все попытки поработить «Восточные Кресы» закончились «Волынской резнёй». Сегодня же, как видим, процесс ополячивания идет туго. В Варшаве недовольны, все понимают, но продолжают гнуть свою линию – на кону ведь благосостояние польской шляхты. В свою очередь, нежелание украинцев становится поляками, может стать предпосылкой для очередной «резни» поляков.

Павел Ковалёв