Войти
РИА Новости

Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников

52
0
0
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Решетников: в экономике России улучшается промышленность, растет строительный сектор

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор, рынок труда стабилен, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Во вторник он провел встречу с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада премьер-министра РФ о работе правительства в прошлом году. Министр напомнил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%.

"Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе мы видим улучшение ситуации в промышленности за счет обрабатывающих производств, развитие транспортно-логистических коридоров - это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор, ситуация на рынке труда стабильная - уровень безработицы 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос", - рассказал Решетников.

"Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем замедления в ближайшие недели, достаточного существенного ее снижения год к году исходя из того, что происходило в прошлом году", - добавил он.

Говоря о приоритетах, в качестве одного из ключевых министр выделил углубление интеграции с дружественными странами. Решетников пояснил, что фактически идет переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки, и это требует развития необходимой инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платежной инфраструктуры и т.д.

"Задача номер один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки - это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, страны СНГ - дружественные нам. И конечно, есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", - пояснил глава Минэкономразвития.

В числе доступных инструментов развития интеграции Решетников назвал соглашения о свободной торговле. Также он подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации. "Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", - заметил Решетников.

В числе приоритетных направлений работы правительства глава Минэкономразвития назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Похожие новости
09.11.2021
В 2022 году между Москвой и Санкт-Петербургом запустят беспилотные грузовики
08.11.2017
Открытая коллегия Минобороны рассмотрит план деятельности ведомства
08.08.2011
Помешает ли инфляция перевооружить нашу армию
07.06.2010
Лоббистам ВПК не нравится ситуация с финансированием оборонки
10.10.2008
"Ростехнологиям" одобрили взлет. Росимущество передает госкорпорации первые авиаактивы
09.10.2008
Рейтинговое агентство АК&М подтвердило рейтинг кредитоспособности "Роствертола" по национальной шкале "А" со стабильными перспективами
25.04.2007
Титан не выдержал бюрократического давления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 01:03
  • 45999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"