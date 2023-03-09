«Роскосмос» впервые испытал плазменный ракетный двигатель СПД-70М на криптоне. Он будет использоваться в спутниках проекта «Сфера»

Так выглядит СПД-70М, работающий на криптоне

«Роскосмос» отчитался об успешном испытании ракетного двигателя СПД-70М, в котором используется инертный газ криптон. Испытывали его в ОКБ «Факел», в результате силовая установка показала стабильную работу и надежные параметры запуска.

СПД-70М, работающий на криптоне, предполагается использовать в космических аппаратах проекта «Сфера». В основном для электроплазменных двигателей используется другой газ, ксенон, но в последнее время его стоимость на рынке выросла. Криптон тоже подходит для плазменных двигателей, но стоимость его в 5-10 раз ниже.

А так выглядит СПД-70М, работающий на ксеноне