Фейк о сербском оружии в ВСУ имеет четкую цель

«Чего вам ещё от нас надо, лжецы!?», - вопрошает Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич эмоционально опроверг сообщения о том, что сербский ВПК поставляет Украине ракеты через Турцию. Тех, кто распространяет такие фейки, сербский лидер назвал лжецами. Но можно ли в текущих обстоятельствах доверять ему самому, учитывая, что США и ЕС давили на Белград по российскому вопросу, а потом внезапно перестали?

На вброс о том, что Сербия вооружает ВСУ и уже поставила Киеву три с лишним тысячи боеприпасов для системы "Град", на российской стороне повелись даже многие рассудительные люди. Видимо, что-то такое витало в воздухе: от сербов ждали "слабины" – слишком уж агрессивно давил на Белград Запад, а кое в чем и преуспел.

Чуть ранее президент Вучич заявил об отказе от российских истребителей в пользу закупок французских Rafale. Формальный предлог – российские МиГ-29 теперь тяжело обслуживать из-за тотальных антироссийских санкций. Что будет, если санкции против самой Сербии введут французы (а им такое не впервой), Вучич не уточнил.

На этом фоне и возник фейк о реэкспорте сербских боеприпасов на Украину через Турцию по согласию производителя. Разоблачение как будто следовало из документов, утекших в Сеть. Разумеется, мало кто стал их даже читать, но гул возмущения поднялся такой, что дошел до Смоленской площади – в Белград был сделан официальный запрос о поставках оружия.

Сербия все опровергла – сперва через МИД, а потом уже и лично Вучич дал волю своему красноречию:

"Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса. Но мы не продали ни одного образца вооружений или снаряда в Россию или на Украину...

Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть товара может быть отправлена любой из сторон на поле боя, мы добавили условие, что нельзя реэкспортировать боеприпасы, которые мы передали в Турцию.

У Сербии, согласно международным законам, есть авторизованные конечные потребители и мы только им экспортируем... Мы чисты как слеза... Мы знали о вероятности того, что часть оружия из Турции отправится одной из воюющих сторон, и запретили вывоз проданного ей вооружения. Чего вам еще от нас надо, лжецы!?".

В общем, если что – все претензии к Реджепу Тайипу Эрдогану. Заявление Вучича нужно понимать именно так. И по сути сказанного ему стоит верить.

По крайней мере, еще до президентского спича те, кто "доказательства из интернета" не только читает, но и верифицирует, разглядели в сербском разрешении на реэкспорт фальшивку, причем довольно примитивно сработанную. Там выдумано все – исходящие данные, название фирмы, фамилия министра.

Однако подозрительность российской стороны понять легко – "не мы такие, жизнь такая".

Необходимых ВСУ боеприпасов было вдосталь, например, у Болгарии. Той самой Болгарии, чью независимость Россия отвоевала у Османской империи примерно тогда же, когда и независимость Сербии, объединив южных славян под единым именем "братушки".

Кстати, сербы этого слова не понимают и не используют. Болгары к нему относительно привыкшие. И даже по-прежнему немного "братушки", поэтому в большинстве своем выступали против поставок вооружений Киеву, как и значительная часть их элиты. В итоге выяснилось, что вторая часть попросту обманула и народ, и парламент, подкинув патронов ВСУ по "серой схеме".

Налицо государственная измена. Но ощущение такое, что никому ничего не будет.

А Вучичу – было бы. Если сейчас он лжет – и впоследствии это выяснится, то вряд ли сможет остаться у власти. У сербского народа значительно большая эмоциональная вовлеченность в нашу СВО, чем у болгар. Для них это будет предательством не только русских, но и самих себя. Такого там не прощают.

Это, впрочем, не означает того, что Запад не дожмет Сербию и не заставит Белград ввести антироссийские санкции или поставлять на Украину боеприпасы (надобность есть; калибр, грубо говоря, един – советский). Но сделать себя козлом отпущения Вучич не позволит – для этого он слишком опытный, хитрый и скользкий политик.

Если "додавливание" состоится, Вучич уйдет, всю грязную работу сделают без него, а после этого у него появится шанс на возвращение "ради спасения страны". А пока не состоялось, он не рискнет врать вот эдак, наотмашь, так что в худшем случае претензии и впрямь нужно будет предъявлять Эрдогану.

Что же касается разоблаченных документов, это не единственный фейк последних дней, связанный с президентом Сербии. Довольно широко разошлась ложная цитата о том, что Белград-таки дожали и скоро он будет вынужден ввести антироссийские ограничения. Повелись, опять же, многие, кроме балканистов. Те знали, что настоящий Вучич заявляет теперь прямо противоположное: по российскому вопросу от него наконец-то отстали, сосредоточившись на косовском.

Видимо, на Западе решили "резать по частям": прежде Вучичу предъявляли два ультиматума за раз. До сих пор не понятно, как он отбился, и что мог в такой ситуации сделать, кроме как ныть, но воз и ныне там – "не дожали".

Все эти фейки, связанные с Сербией, – не для Сербии. Они для нас. Это залпы информационной войны, и в последние дни их количество заметно увеличилось. ЦИПсО это организовал или какая-то другая контора, занимающаяся поукраинской пропагандой, не важно.

Важно, что это, вполне возможно, своего рода артподготовка перед анонсированным ВСУ "весенним контрнаступлением". Цель – посеять уныние, в случае сербского фейка – создать иллюзию обреченности. Тут не нужно быть политологом, это понимание доступно каждому: ближайшие союзники в политике предают в числе последних – когда твоя игра, на их взгляд, уже проиграна.

В реальности у российского общества нет повода так считать. А общество сербское, хотя и надеется на скорейшее разрешение конфликта на Украине, в большинстве своем хочет, чтоб он разрешился победой России.

В то, что победа будет, многие в Сербии верят. И не хотели бы давать повода для того, чтоб в ней усомнились мы.

Дмитрий Бавырин