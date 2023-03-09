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РИА Новости

Сергей Пономарев: участники эксперимента "SIRIUS-23" "полетят" на Луну

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Исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта "SIRIUS" Сергей Пономарев
Исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта "SIRIUS" Сергей Пономарев.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ИМБП РАН

В начале февраля Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН объявил набор экипажа изоляционного эксперимента "SIRIUS-23". Его участники проведут в замкнутом пространстве 12 месяцев. Цель проекта – изучить медико-биологические и психологические проблемы, которые могут возникнуть у космонавтов во время длительной миссии за пределами Земли. О критериях отбора кандидатов, о том, какие задачи будут стоять перед экипажем, и как полученные данные пригодятся в будущих космических полетах, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта "SIRIUS" Сергей Пономарев.

– Какие мероприятия включает эксперимент? Чем будут заняты его участники в течение года?

– День испытателя в эксперименте расписан по часам, а иногда и по минутам. Такое расписание мы называем циклограммой. Циклограмма состоит из научных методик, которые мы сейчас как раз формируем в научную программу эксперимента. Также есть триггерные, важные точки, особенные события, например, высадка на Луну, поиск оптимального места для будущей лунной станции. Кроме того, в эксперименте отслеживаются поведение и реакции членов экипажа во время нештатных ситуаций, а значит мы будем их тоже моделировать, но раскрывать все секреты пока рано.

– Эксперимент предполагает имитацию полета именно на Луну или на какую-либо условную планету?

– Это определенно Луна. Сейчас мы говорим о Луне как о промежуточном этапе экспансии к другим планетам, на котором будут отрабатываться новые технологии межпланетных полетов.

– Сколько планируется "выходов" на поверхность Луны?

– Планируется несколько выходов так, чтобы каждый из членов экипажа вышел на поверхность "Луны". Выходы будут осуществляться по двое. В годовой изоляции мы хотели посмотреть, как справляются с задачами испытатели, когда мы формируем пары, а потом дать им возможность выбирать для выхода партнера самостоятельно. Предельное количество выходов на поверхность спутника пока обсуждается.

– Какое оборудование будет применяться в ходе эксперимента?

– В настоящее время идет формирование научной программы, которое будет завершено к началу апреля. Сейчас говорить об оборудовании пока рано.

– Результаты экспериментов 17, 120 и 240-суточной изоляции по программе "SIRIUS", проведенных ранее, будут использованы в годовой изоляции?

– Определенно будет использоваться опыт организации медицинского и психологического мониторинга экипажа, организации отбора испытателей, формирования дежурных бригад.

– Эксперимент не предполагает имитацию невесомости. Это сильно влияет на достоверность получаемых данных в ходе его проведения?

– В зависимости от того, про какие исследования говорить. Если про опорно-двигательный аппарат, то, безусловно, данные будут серьезно отличаться, а если говорить о психологии, то изоляция – это оптимальная модель для проведения такого рода исследований.

– Как будет оцениваться успешность эксперимента?

Эксперимент можно будет назвать успешным, если будет выполнено более 90% научной программы согласно циклограмме.

– Еще два годовых изоляционных эксперимента "SIRIUS" остаются в планах?

Да, мы планируем проведение еще нескольких экспериментов. К сожалению, несмотря на кажущееся большое количество подобных экспериментов, статистики по испытателям ничтожно мало. Кроме того, в каждом последующем эксперименте добавляются методики, существенно расширяющие возможности получения новой информации о процессах адаптации человека к факторам изоляции.

– Планируется ли эксперимент с изоляцией на еще более долгий срок?

В настоящее время – нет.

– На МКС внепланово продлевается уже вторая экспедиция. Ученые ИМБП этим воспользуются с точки зрения дополнительных экспериментов?

Безусловно. Каждое продление экспедиции – это бесценные данные, которые тщательно обрабатываются и анализируются в интересах развития космической биологии и медицины.

– Другой известный изоляционный эксперимент "Марс-500" правозащитники критиковали за однородный гендерный состав команды, поскольку участие в нем принимали только мужчины. В ИМБП РАН тогда ответили, что девушки не прошли испытания. Какой гендерный состав команды планируется в "SIRIUS-23"?

– В группе экспериментов проекта "SIRIUS" моделируются полеты гендерно-смешанных экипажей. Мы считаем это направление современным и очень перспективным, поэтому и в годовую изоляцию приглашаем как мужчин, так и женщин, поскольку в проекте "SIRIUS" отрабатываются технологии в интересах обеспечения межпланетных полетов, в которые, с нашей точки зрения, должен отправиться международный гендерно-смешанный экипаж.

– На этот раз критерии отбора для мужчин и женщин будут разные?

– Критерии отбора для мужчин и женщин одинаковые, как и в предыдущих экспериментах.

– Может ли участник выйти из эксперимента? Если да, то при каких условиях?

– Каждый участник имеет право прекратить свое участие в эксперименте в любой момент без объяснения причин. Однако, передумать и потом снова вернуться на "корабль" уже нельзя.

– Один из обязательных критериев отбора кандидатов – наличие высшего образования. Необходимо только техническое? У гуманитариев нет шансов?

– Мы руководствуемся международными нормами отбора в отряд космонавтов. Сейчас действительно сильна тенденция отдавать предпочтения именно кандидатам с техническим образованием, но также и естественно-научным и медицинским. В каждом экипаже есть свой врач. Я считаю, что в будущем шансы будут и у людей с гуманитарным образованием, прошедших дополнительную техническую и медицинскую подготовку.

– На каком этапе сейчас отбор претендентов? Сколько заявок на участие уже пришло?

– В настоящее время идет формирование кандидатов в экипаж. Данные по этому вопросу будут доступны ближе к лету.

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