Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления военной мощи Китая за счет технологий

Председатель КНР Си Цзиньпин у крылатой ракеты YJ-18 в отсеке многоцелевой АПЛ типа 093G "Шань".

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Китаю необходимо усиливать военную мощь за счет технологического развития и улучшения связей между военно-промышленным комплексом и остальной частью экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегатам сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай нарастить военную мощь при помощи технологических инноваций и улучшенной координации оборонной индустрии с прочей экономикой страны", - передает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Он подчеркнул, что Китаю нужно активизировать меры по достижению независимости в сфере высоких технологий. Также он заявил о необходимости укреплять устойчивость цепочек поставок продукции.