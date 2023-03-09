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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления военной мощи Китая за счет технологий

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин у крылатой ракеты YJ-18 в отсеке многоцелевой АПЛ типа 093G "Шань".
Источник изображения: CCTV1

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Китаю необходимо усиливать военную мощь за счет технологического развития и улучшения связей между военно-промышленным комплексом и остальной частью экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегатам сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай нарастить военную мощь при помощи технологических инноваций и улучшенной координации оборонной индустрии с прочей экономикой страны", - передает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Он подчеркнул, что Китаю нужно активизировать меры по достижению независимости в сфере высоких технологий. Также он заявил о необходимости укреплять устойчивость цепочек поставок продукции.

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Страны
Китай
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