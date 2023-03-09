В НАТО не исключили вероятность падения Артемовска в ближайшие дни

При этом, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, о решительном переломе в спецоперации говорить рано

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс не исключает вероятность перехода расположенного в Донецкой Народной Республике города Артемовска (украинское название - Бахмут) под контроль России в ближайшие дни, но о решительном переломе в войне говорить рано. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств стран - членов альянса, в которой также принимает участие украинский министр Алексей Резников.

"Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине", - сказал он.

Он подчеркнул, что страны НАТО в 2022 году уже поставили Украине финансовую и военную помощь примерно на €150 млрд, из которых €65 млрд пришлось на вооружения.

Ранее в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения ЧВК заняли всю восточную часть Артемовска. "Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", - заявил он.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.