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В США заметили впечатляющую особенность стратегического бомбардировщика B-21

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Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния
Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния.
Источник изображения: Фото: REUTERS

На недавно опубликованных Военно-воздушными силами (ВВС) США снимках можно заметить впечатляющую особенность перспективного стратегического бомбардировщика B-21. Об этом пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, в данный момент, исходя из опубликованных фотографий, самой впечатляющей особенностью B-21 можно считать глубоко утопленные в корпусе самолета воздухозаборники.

«На предыдущих снимках было трудно заметить, какая конструкция видна внутри двигателей, но теперь мы понимаем, что это на самом деле съемные крышки воздухозаборников», — пишет The Drive.

Издание уверяет, что подобная конструкция обеспечивает «очень низкую видимость» летательного аппарата. Согласно публикации, подобное устройство восходит к конструкциям воздухозаборников без дивертора, использовавшихся в прошлом.

Также в The Drive заметили на крыльях B-21 по паре отверстий для конформных антенн, которые, согласно изданию, должны обеспечить самолету устойчивую спутниковую связь.

В январе в публикации 19FortyFive отметили, что стоимость каждого американского бомбардировщика B-21 Raider составит 751 миллион долларов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
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