Repubblica: Белому дому не нравятся "провокации" Киева в отношении России

По данным газеты, в Вашингтоне опасаются, что они приведут к опасной эскалации

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Белый дом негативно относится к провокационным действиям Украины в отношении российских целей, таким как направление беспилотников на территорию РФ. Как пишет в среду газета la Repubblica, в Вашингтоне опасаются, что они приведут к опасной эскалации, если Россия будет вынуждена жестко ответить на подобные действия.

Газета полагает, что опубликованное в The New York Times предположение о причастности "проукраинской группы" к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" может служить предупреждением. Как отмечается, публикация со ссылками на доклад спецслужб США не указывает на реальных ответственных, но свидетельствует об угрозе "опасных провокаций". Кроме того, таким образом допускается, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство не полностью контролируют все воинствующие группировки в стране, которые могут организовывать диверсии.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников во вторник сообщила, что диверсию на газопроводах системы "Северный поток" могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США и не имеет отношения к украинским властям. А издание Zeit выпустило публикацию, в которой говорится, что германские следователи установили судно, использовавшееся диверсантами. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. The Times при этом пишет, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывается спецслужбами, но речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с Зеленским.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала тогда версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".