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Правительство Швеции готовит страну к вступлению в НАТО

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Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне
Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Правительство Швеции передало в парламент страны (Риксдаг) проект закона о вступлении королевства в Североатлантический блок

"Правительство представило в Риксдаг законопроект о членстве Швеции в НАТО... Для вступления Швеции в НАТО необходимо одобрение Риксдага", — сказано в тексте заявлении, которое было опубликовано на правительственном сайте.

Швеция и Финляндия в условиях начавшихся украинских событий в мае прошлого года подали заявки генсеку НАТО на присоединение к альянсу. Вначале Турция заблокировала процесс утверждения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в сфере безопасности, учитывающий озабоченности Анкары. На сегодняшний день заявки Финляндии и Швеции в НАТО не утвердили две страны из 30 — Турция и Венгрия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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