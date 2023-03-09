Правительство Швеции готовит страну к вступлению в НАТО

Правительство Швеции передало в парламент страны (Риксдаг) проект закона о вступлении королевства в Североатлантический блок

"Правительство представило в Риксдаг законопроект о членстве Швеции в НАТО... Для вступления Швеции в НАТО необходимо одобрение Риксдага", — сказано в тексте заявлении, которое было опубликовано на правительственном сайте.

Швеция и Финляндия в условиях начавшихся украинских событий в мае прошлого года подали заявки генсеку НАТО на присоединение к альянсу. Вначале Турция заблокировала процесс утверждения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в сфере безопасности, учитывающий озабоченности Анкары. На сегодняшний день заявки Финляндии и Швеции в НАТО не утвердили две страны из 30 — Турция и Венгрия.