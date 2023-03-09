Причиной неудачного запуска новой японской ракеты H3 стала проблема системы электропитания

Из-за этого не смог заработать двигатель второй ступени, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Причиной неудачного запуска новейшей японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 стали проблемы в системе электропитания, из-за которых не смог заработать двигатель второй ступени. Об этом сообщило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По его сведениям, после отделения первой ступени было подтверждено, что сигнал, предписывающий запустить двигатель второй ступени, был отправлен. С другой стороны, примерно в это же время возникла проблема в электропроводке, что подтверждается перепадами напряжения в системе питания. Это и стало причиной, почему двигатель не запустился, а саму миссию пришлось прерывать.

7 марта JAXA осуществила первый запуск H3 с космодрома Танэгасима. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Ожидалось, что она выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями. Обломки ракеты упали в водах к востоку от Филиппин, никакого ущерба не зафиксировано.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,4 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно.