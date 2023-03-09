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ТАСС

На Украине рассчитывают получить от ЕС миллион снарядов натовского калибра и ПВО

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: REUTERS/ Johanna Geron

Министр обороны Алексей Резников отметил важность продолжения поставок на Украину бронированных БМП и танков различных западных модификаций

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от Европейского союза миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом в среду заявил украинский министр обороны Алексей Резников на полях неформальной встречи с министрами обороны стран - членов ЕС в Стокгольме.

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы <...> Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии - прим. ТАСС) о поставках одного миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - цитирует Резникова агентство Укринформ.

Министр отметил важность продолжения поставок на Украину бронированных БМП и танков различных западных модификаций.

Как подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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