Польские военные раскритиковали поставляемые ВСУ автоматы Grot из-за многочисленных дефектов

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Польские автоматы Grot, поставляемые ВСУ, оказались с дефектами. Это было выявлено во время совместных учений военнослужащих двух стран. Об этом пишет польский ресурс Onet.

По данным портала, в середине января в Польше прошли совместные учения подразделений спецназначения ВСУ и войска Польского, в рамках которых проходили стрельбы. Украинские и польские военнослужащие использовали польские автоматы Grot, которые из-за множественных дефектов постоянно клинили. К тому же из данного оружия невозможно было вести прицельную стрельбу.

По итогам учений польские военные раскритиковали автомат Grot и составили служебную записку на имя командования, в которой указали выявленные дефекты. Заявляется, что оружие в таком виде не вызывает доверия, и нуждается в серьезной модернизации.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда о штурмовой винтовке GROT высказываются нелицеприятным образом, в 2021 году автомат попал в скандал. Как оказалось, качество выпускаемого оружия желает лучшего, а сама винтовка оказалась очень капризной. GROT крайне ненадежен из-за множества технологических дефектов, может спонтанно прекращать стрелять и даже разваливается. Очень чувствителен к влаге и пыли, что также критически сказывается на его работоспособности. Позднее разработчики из Fabryka Broni "Łucznik" заявили об исправлении всех "недостатков". Судя по заявлениям польских военных, это не так.

Между тем, в конце февраля этого года Министерство обороны Польши подписало новый контракт на поставку штурмовых винтовок GROT польской армии. Как заявил Мариуш Блащак, винтовка поставляется ВСУ, где в боевых действиях показала себя "эффективным орудием". Всего в рамках контракта польская армия в период до конца 2026 года должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT C16 FB-A2 калибра 5,56×45 мм.