Страны НАТО уже подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов

Они предусматривают одновременное обеспечение поставок на Украину и восполнение собственных запасов

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Страны - члены Североатлантического альянса уже подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов, предусматривающие одновременное обеспечение поставок на Украину и восполнение собственных запасов, поскольку текущий уровень неудовлетворителен. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств государств - членов альянса, в которой также принимает участие украинский министр Алексей Резников

"Страны НАТО уже подписали контракты с оборонной промышленностью, чтобы предоставить ей долгосрочные перспективы спроса, а ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов. Мы должны значительно расширить производство, его нынешний уровень по сравнению с расходами [в ходе боевых действий на Украине] неудовлетворителен", - сказал Столтенберг.