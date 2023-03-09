Российские истребители провели в Армении учение с условными пусками ракет

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Российские истребители провели в Армении учение по уничтожению средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в среду.

"Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29 оперативно-тактической авиации военной базы ЮВО в Армении уничтожили средства ПВО условного противника в ходе проведения учебно-тренировочных полетов в районах высокогорья", - говорится в сообщении.

"К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 10 единиц военной и специальной техники, в том числе многоцелевые истребители МиГ-29", - сообщила пресс-служба ЮВО.

Согласно плану тренировки, силы ПВО условного противника разместились в высокогорных районах, сообщили военные.

"Летчики МиГ-29 совершили учебно-боевые вылеты в составе пар и звеньев в указанный район и произвели условные пуски ракет по целям. Учебно-боевая задача была выполнена в районе горных ущелий, особых климатических условиях и в разное время суток", - сообщил ЮВО.