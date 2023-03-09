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Военное обозрение

На пути к универсальности: показано видео применения индийской зенитной ракеты MRSAM в качестве ПКР

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Индии во вторник показали видео успешных испытательных стрельб ракетой MRSAM класса «поверхность-воздух» средней дальности, запустив её с эсминца УРО Visakhapatnam и поразив ею надводную цель.

Подтверждена возможность использования оружия в качестве противокорабельной ракеты

- заявили в командовании ВМС.

На кадрах запечатлён запуск УР с борта боевого корабля и её попадание по надводной мишени. Это доказало универсальность изделия MRSAM, которое массово закупается вооружёнными силами Индии.

MRSAM – это локализованная версия израильской ракеты Barak-8. Постепенно идёт процесс дальнейшего импортозамещения. В феврале командование заявило, что в скором времени Индия сможет достичь самообеспечения при производстве данных ракет.

Эсминец Visakhapatnam является головным представителем проекта 15В. Удачный запуск с его борта MRSAM доказал совместимость данной боевой системы с новейшими кораблями индийского флота. Несмотря на то, что изначально ракета создавалась как средство противовоздушной обороны, последние испытания подтвердили возможность её применения как ПКР.

В перспективе это позволит индийским военным достичь максимальной универсальности ракетного вооружения. Аналогичным путём конструктора пошли при совершенствовании крылатой ракеты BrahMos (созданной на базе советской ПКР «Яхонт»), дистанция действия которой составляет 290 км (70 км у MRSAM): она может применяться со всего спектра носителей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Barak-8
PJ-10 Brahmos
Х-61 Яхонт
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