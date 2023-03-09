Небесный сход: почему украинская авиация несет большие потери

Превосходство в воздухе уже сказывается при штурме Угледара, убедились корреспонденты «Известий»

Украинские военно-воздушные силы продолжают нести большие потери. Только 6 марта российские войска сбили истребители Су-27, МиГ-29 и вертолет Ми-8. Всего же с начала месяца уничтожено 12 летательных аппаратов противника. Воздушные дуэли нам позволяют выигрывать новые управляемые ракеты «воздух – воздух» и отработанная за время СВО тактика боев, полагают эксперты. При этом авиация активно поддерживает и наступательные действия российских подразделений на ряде направлений. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе Угледара. Корреспонденты «Известия» побывали на передовых позициях и увидели, как морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота штурмуют город.

Дуэли в воздухе

Самолеты ВКС России в воздушном бою сбили Су-27 воздушных сил Украины — это произошло 6 марта в районе села Трудооленовка Запорожской области. В этот же день в ДНР был уничтожен украинский вертолет Ми-8, а силы ПВО сбили истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, только с начала марта российские ВКС и ПВО уничтожили 12 летательных аппаратов — по шесть самолетов и вертолетов. Большинство побед — восемь — на счету российских пилотов. Летчики ВФУ не могут похвастаться успехами в воздушных боях. За это время украинские воздушные силы потеряли три бомбардировщика Су-24, истребители Су-27 и МиГ-29, а также шесть вертолетов Ми-8.

Воздушные дуэли в небе над Украиной нам позволяет выигрывать парк новых управляемых ракет «воздух – воздух» и отработанная за несколько месяцев СВО тактика, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В последние годы для ВКС были разработаны и поставлены новые ракеты малой, средней и большой дальности класса «воздух – воздух», — рассказал эксперт. — Они стали более дальнобойными и точными, получили новые головки самонаведения. Современные российские ракеты большой дальности направляются в район, где был замечен самолет или вертолет противника, а дальше они уже сами захватывают и уничтожают цель. Также за время СВО были отработаны тактика борьбы с воздушными целями противника и воздушная разведка. Наши самолеты с дальнобойными ракетами дежурят в небе, ожидая целей.

По его словам, сейчас на Украину из западных стран приходят советские самолеты старых модификаций, на которых отсутствуют современных ракетные комплексы «воздух – воздух», а кроме того, у противника почти не осталось опытных пилотов.

— Все помнят, как украинский пилот потерял МиГ, охотясь за тихоходным дроном «Герань», — напомнил Алексей Леонков. — Это красноречивое подтверждение класса оставшихся украинских пилотов, которые в массе своей только что закончили училища и не имеют опыта. Другие у них практически закончились. Но без поддержки с воздуха воевать очень тяжело, поэтому полученные от Запада самолеты тут же бросаются в бой. Правда, по уже озвученным причинам они быстро заканчиваются.

Дорога в Угледар

На южнодонецком и запорожском направлениях группировка войск Восток 6 марта нанесла огневое поражение подразделениям ВФУ в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка в ДНР. За сутки здесь было уничтожено до 65 боевиков, две бронемашины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», сообщили в Минобороны РФ.

Угледар штурмуют морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота. Они заходят на Южные дачи. Этот частный сектор — последний оплот противника на пути к городским кварталам. За тем, как идут бои, наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— Морпехи уже на бывших позициях ВФУ, они пытаются нащупать слабые места в обороне противника, — рассказал он.

Наши штурмовые группы, прикрывая друг друга, заходят в частный дом. Сразу бегут на крышу, чтобы занять оборону.

Боевики ВФУ ставит дымовую завесу, но она не помогает — наши бойцы уже засекли их огневые точки.

— Серьезный отпор дают. Но наши люди никогда не сдаются и идут вперед, — рассказывает старший стрелок с позывным Филин.

Идти дальше без поддержки с воздуха — слишком большой риск, поэтому морпехи запрашивают авиацию. Штурмовики за считаные минуты прибывают к линии соприкосновения и открывают огонь.

По дороге на Угледар нет ни одного целого дома. Всё это последствия ожесточенных боев.

— Угледар — это не просто провинциальный город, а один сплошной укрепрайон. В частном секторе больше 500 домов. И в каждом по несколько огневых точек врага, — рассказывает Кирилл Ольков.

Морпехи, несмотря на сопротивление, продолжают двигаться вперед.

Угледар — это последний крупный населенный пункт с многоэтажными зданиями на южнодонецком участке линии соприкосновения.

— Дальше идут поля и голые степи, где гораздо больше возможностей для наступления, — рассказал Кирилл Ольков.

Продержались до покрепления

6 марта также вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманском направлениях, на остальных наносила огневое поражение по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 495 человек и более 61 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки, БМП и бронеавтомобили.

Также в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Подразделение лейтенанта Артура Дземишкевича вытесняло формирования ВФУ с занимаемых территорий. Боевики открыли огонь по нашим военнослужащим, завязался бой. В БТР Дземишкевича попало несколько снарядов, часть экипажа получила ранения. Сам Артур был ранен в височную область, но смог вытащить пострадавших из подбитого БТР в безопасное место и оказал им первую помощь.

Продолжая бой, он обнаружил в лесополосе огневую позицию противника с корректировщиком и передал ее координаты. В дальнейшем по ней нанесли артиллерийский удар, что помогло продержаться до прибытия подкрепления.

Инженерная группа младшего сержанта Вадима Газина разминировала местность, искала и уничтожала взрывоопасные предметы. Возле одного из населенных пунктов Вадим обнаружил замаскированные фугасы. Украинские националисты попытались атаковать группу Газина, но, невзирая на обстрел, все установленные фугасы были обезврежены. После этого он на грузовом автомобиле вывез бойцов в безопасный район. Мужество и самоотверженность младшего сержанта позволили группе выполнить поставленные задачи без потерь.

Андрей Федоров

Богдан Степовой