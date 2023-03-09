Китай выделит €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности на Украине

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Китай уделяет большое внимание вопросу ядерной безопасности

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китайские власти выделят €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уделяет большое внимание вопросу ядерной безопасности, - заявила она на брифинге. - Китай решил через МАГАТЭ предоставить €200 тыс. для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности на Украине".

По словам официального представителя МИД, Пекин поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных объектов на Украине. "Китай продолжит взаимодействовать с мировым сообществом для формирования справедливой и взаимовыгодной международной системы по обеспечению ядерной безопасности", - добавила она.

Как уточнила Мао Нин, власти КНР продолжат оказывать содействие мирному диалогу и политическому процессу урегулирования украинского конфликта. "Мы будем устранять основные факторы рисков в области ядерной безопасности, содействовать обеспечению безопасности на атомных объектах Украины", - подытожила она.