Пентагон сообщил о заключении нового контракта на поставку Японии самолётов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye

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Япония продолжает усиливать свою авиационную составляющую, США поставят японским ВВС еще пять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye. Новый контракт на поставку самолетов и сопутствующего оборудования уже подписан. Об этом сообщает американский Госдеп.

Согласно данным, предоставленным Пентагоном, в рамках нового соглашения Япония получит пять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, 12 двигателей T56-A-427A (10 будут установлены, 2 в качестве запасных), шесть систем тактической радиосвязи, пять радаров APY-9, пять интегрированных навигационных систем управления AN/AYK-27 и другое сопутствующее оборудование. По срокам поставки пока информации нет.

До этого Япония заказала у США 13 самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye по двум контрактам. Поставки самолетов начались в 2019 году, на конец осени прошлого года в Японию было доставлено пять E-2D Advanced Hawkeye, еще один японский самолет находится в США, на нем проходят обучение японские пилоты.

Заявляется, что полученные от США самолеты ДРЛО будут применяться во взаимодействии с F-35 для противодействия возросшей мощи Китая и Северной Кореи. Кроме E-2D Advanced Hawkeye в составе ВВС Японии на данный момент имеются 13 старых самолетов E-2C Hawkeye и четыре современных E-767.

E-2D Advanced Hawkeye является последней модификацией в семействе E-2. Ее отличает радар с активной фазированной антенной решеткой и более совершенное оборудование для передачи данных. Самолет имеет также улучшенную версию турбовинтовых двигателей. Длина самолета - 17,6 метра, размах крыла - 24,6 метра. Максимальная взлетная масса - 26 тонн. Максимальная скорость - 648 км/час, дальность полета - около 2,7 тысячи км.