Войти
Известия.ru

Военный эксперт оценил шансы Украины получить кассетные боеприпасы МК-20

35
0
0
Кассетные боеприпасы МК-20
Кассетные боеприпасы МК-20.
Источник изображения: REUTERS/U.S. Navy/U.S. National Archives/PH3 Thurston

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пускаются во все тяжкие, прося у США кассетные боеприпасы МК-20

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «пускаются во все тяжкие», прося поставить ей кассетные боеприпасы МК-20. Об этом 7 марта «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских законодателей Адама Смита и Джейсона Кроу сообщило, что Украина призывает членов американского конгресса оказать давление на Белый дом в вопросе поставок кассетных авиационных боеприпасов МК-20. Оружие планируется сбрасывать с беспилотников.

«Это может означать, что они пускаются во все тяжкие. Такие боеприпасы вообще-то запрещены конвенциями. Но в принципе им плевать: запрещены и мины-«лепестки», которые не самоликвидируются. Они их опять сыпят вовсю», — сказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, вопрос заключается в том, передадут ли Украине боеприпасы МК-20.

«Другое дело, дадут им или не дадут. Вполне вероятно, что дадут. Если не даст Америка, значит, дадут другие по просьбе Америки. В принципе, они уже применяли кассетные боеприпасы, в частности, из «Точки-У». Это страшное оружие, и направлено оно, как правило, на людей, у которых нет никакой защиты», — заключил он.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил отказом Украине на просьбу передать ей кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Он заверил, что альянс НАТО не поставлял Киеву и не рекомендует использовать этот тип вооружений.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали, она вступила в действие 1 августа 2010-го.

Ратифицировавшие конвенцию участники обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому прямо или опосредованно кассетные боеприпасы; не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно конвенции.

Китай, Россия, США, Украина и ряд других стран конвенцию не подписали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
25.04.2022
Скверные плоды бездумной политики
19.05.2021
Там любая война – холодная
28.05.2020
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
26.07.2018
Зачем НАТО рвётся на Кавказ
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
07.09.2016
Юрий Маевский: Россия обладает средствами РЭБ для защиты от нападения из космоса
31.12.2014
Что доктрина прописала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 01:03
  • 45999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"