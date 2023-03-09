Военный эксперт оценил шансы Украины получить кассетные боеприпасы МК-20

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пускаются во все тяжкие, прося у США кассетные боеприпасы МК-20

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «пускаются во все тяжкие», прося поставить ей кассетные боеприпасы МК-20. Об этом 7 марта «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских законодателей Адама Смита и Джейсона Кроу сообщило, что Украина призывает членов американского конгресса оказать давление на Белый дом в вопросе поставок кассетных авиационных боеприпасов МК-20. Оружие планируется сбрасывать с беспилотников.

«Это может означать, что они пускаются во все тяжкие. Такие боеприпасы вообще-то запрещены конвенциями. Но в принципе им плевать: запрещены и мины-«лепестки», которые не самоликвидируются. Они их опять сыпят вовсю», — сказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, вопрос заключается в том, передадут ли Украине боеприпасы МК-20.

«Другое дело, дадут им или не дадут. Вполне вероятно, что дадут. Если не даст Америка, значит, дадут другие по просьбе Америки. В принципе, они уже применяли кассетные боеприпасы, в частности, из «Точки-У». Это страшное оружие, и направлено оно, как правило, на людей, у которых нет никакой защиты», — заключил он.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил отказом Украине на просьбу передать ей кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Он заверил, что альянс НАТО не поставлял Киеву и не рекомендует использовать этот тип вооружений.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали, она вступила в действие 1 августа 2010-го.

Ратифицировавшие конвенцию участники обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому прямо или опосредованно кассетные боеприпасы; не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно конвенции.

Китай, Россия, США, Украина и ряд других стран конвенцию не подписали.