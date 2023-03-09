Генконсул РФ в Хьюстоне: США растягивают согласование посещений совместных запусков к МКС

Александр Захаров пояснил, что приглашения на запуск поступают, но процесс замедляется из-за режима проверок

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. США затягивают согласование присутствия российских дипломатов на запусках к МКС в рамках программы перекрестных полетов. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Приглашения (на запуск - прим. ТАСС) поступают, и мы сами запрашиваем о посещении запусков, - рассказал он. - Но это упирается в режим проверок, разрешения - согласование со всеми американскими службами занимает порядка месяца. Мы не настаивали в этот раз, понимая все сложности, которые могут возникнуть. Но в следующий раз мы намерены обязательно участвовать. Конечно, рассчитываем [на то, что будем присутствовать]".

2 марта ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В состав экипажа корабля вошли космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.

Роскосмос 15 июля 2022 года сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В пресс-службе Роскосмоса 1 марта заявили, что программа перекрестных полетов расширена на одну миссию.