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ТАСС

Эксперт: вмешательство США в суверенную политику Украины спровоцировало военный конфликт

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Передача вооруженным силам Украины американских РЛС обнаружения артиллерийских позиций AN/TPQ-36 Firefinder в порядке военной помощи со стороны США, август 2018 года (c) посольство США на Украине
Передача вооруженным силам Украины американских РЛС обнаружения артиллерийских позиций AN/TPQ-36 Firefinder в порядке военной помощи со стороны США, август 2018 года (c) посольство США на Украине.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Профессор Университета им. Дикина Скотт Бёрчилл отметил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий продвигали НАТО к российской границе, несмотря на заверения в обратном

СИДНЕЙ, 8 марта. /ТАСС/. Действия США, вмешивавшихся в суверенные дела Киева и настраивавших его против Москвы, стали такой же причиной конфликта, как и присутствие откровенных русофобов в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил австралийский эксперт в области международной политэкономии, профессор Университета им. Дикина Скотт Бёрчилл.

"Это не новая проблема. Фактически мы наблюдаем последствия распада СССР, после которого странам так и не удалось построить новую архитектуру безопасности в Восточной Европе", - считает Бёрчилл. Он отметил, что Соединенные Штаты неумолимо, на протяжении десятилетий, продвигали НАТО к российской границе, несмотря на заверения в обратном, и реакция Москвы не должна вызывать удивления. "Сейчас важнее всего найти пути для завершения военных действий на условиях, в целом приемлемых для двух основных участников конфликта, а не для всех заинтересованных сторон", - подчеркнул он. При этом профессор высказал мнение, что военная операция РФ на Украине противоречит международному праву и Уставу ООН.

По мнению эксперта, не только исторический контекст ситуации на Украине предельно точно объясняет действия России, начавшей специальную военную операцию. "Вмешательство США в суверенные дела Украины с целью настроить Киев против Москвы - это серьезная проблема, как и присутствие откровенных русофобов в администрации [украинского президента Владимира] Зеленского. Вне зависимости от того, кто находится у власти в России, [президент Владимир] Путин или кто-то другой, нельзя было ожидать, что российский лидер позволит событиям развиваться в направлении [роста агрессии в адрес РФ], не предприняв каких-либо действий", - отметил Бёрчилл.

Профессор убежден, что единственный курс для урегулирования конфликта путем переговоров - это поиск компромисса. "Сейчас мы находимся в тупике, где ни одна из сторон, скорее всего, не добьется решающей победы. И перед миром стоит задача убедить обе стороны сесть за стол переговоров, которые сделают Украину стабильной и ослабят беспокойство России по поводу соседа, с которым ее объединяет многокилометровая граница", - полагает Бёрчилл, отмечая, что Киеву нужно отказаться от стремления войти в НАТО и гарантировать соблюдение гражданских и культурных прав для этнических русских, чтобы начать мирные переговоры.

Бёрчилл - профессор Университета им. Дикина (Мельбурн), эксперт в области международной политэкономии, внешней политики Австралии и США. Он выступает экспертом по международным отношениям ряда ведущих австралийских СМИ, является автором книг "Национальные интересы в теории международных отношений" (The National Interest in Theories of International Relations, 2005) и "Теории международных отношений" (Theories of International Relations, 2013). 

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