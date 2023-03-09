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Названы преимущества российского оружия над американским

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Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон
Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с Ura.ru назвал преимущества российских вооружений над американскими. По его словам, Россия обходит США в производстве гиперзвуковых ракет, а также систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

«Первое направление — гиперзвуковое. Эти средства доставки первыми были изобретены русскими, испытаны, поставлены на вооружение еще в 2018 году», — заявил эксперт, отметив, что российские военные успешно используют их уже в течение пяти лет.

Он уточнил, что российская гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» может развивать скорость около девяти махов на дальность более 1000 километров, отметив, что на это не способна ни одна американская ракета. Также Михайлов отметил, что США сильно отстали от России в вопросе создания систем ПВО и ПРО.

Он добавил, что США уже десятки лет не уделяют должного внимания развитию собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), в то время, как Россия постепенно развивала свои военно-технические возможности.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России. При этом она подчеркнула, что, несмотря на это, необходимо каждый день следить за ситуацией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Евросоюз
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