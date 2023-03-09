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ТАСС

Шольц считает, что конфликт на Украине будет длиться еще долго

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии выразил мнение, что из-за этого необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго. Такое мнение он высказал во вторник вечером во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

"Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", - отметил канцлер. Шольц в этой связи подчеркнул, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов. 

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Страны
Германия
Украина
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