Шольц считает, что конфликт на Украине будет длиться еще долго

Канцлер Германии выразил мнение, что из-за этого необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго. Такое мнение он высказал во вторник вечером во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

"Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", - отметил канцлер. Шольц в этой связи подчеркнул, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.