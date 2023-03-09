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ТАСС

Байден и Макрон обсудили помощь Украине и навязывание РФ издержек за СВО

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Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Doug Mills

Президенты также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили во вторник в телефонном разговоре оказание помощи Киеву, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам беседы.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили поддержку Украины, в том числе "их обязательство продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и навязывание России издержек" за проведение СВО.

Президенты также обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и "совместные усилия по реагированию на вызовы основанному на правилах международному порядку со стороны Китайской Народной Республики".

"Лидеры также подтвердили свою приверженность тесной координации усилий по ускорению перехода к экономике на основе экологически чистой энергетики", - заключили в Белом доме. 

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