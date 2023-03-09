Перестрелка в Карабахе поставила под вопрос эффективность переговоров

Eurasianet: в Карабахе назвали переговоры с Азербайджаном бессмысленными

В результате перестрелки в Нагорном Карабахе погибли пять человек, пишет Eurasianet. Этот инцидент, который произошел через четыре дня после официальной встречи представителей Азербайджана с армянами Карабаха, ставит под сомнение эффективность дальнейших переговоров по урегулированию конфликтных ситуаций.

Джон Хоран (John Horan)

В результате произошедшей в Нагорном Карабахе 5 марта перестрелки погибли трое полицейских из числа армян Карабаха и двое азербайджанских солдат. Как повелось, Азербайджан, с одной стороны, и Карабах и Армения, с другой, представили совершенно разные версии случившегося.

Инцидент произошел как раз в тот момент, когда переговоры между Азербайджаном и Карабахом, казалось, набирали обороты, и спустя почти три месяца после начала блокады Карабаха активистами, поддерживаемыми правительством Азербайджана. Активисты расположились лагерем неподалеку от города Шуша, перекрыв Лачинский коридор – жизненно важную транспортную артерию, связывающую Карабах с Арменией и внешним миром.

В сообщении министерства обороны Азербайджана об инциденте утверждается, что армянские автомобили пытались обойти блокаду – существование которой Баку отрицает – чтобы переправить "военное снаряжение, боеприпасы и личный состав" из Армении в Карабах.

Подразделениями азербайджанской армии "была предпринята попытка задержания и проверки" некоторых из этих автомобилей, которые двигались по "грунтовой дороге Ханкенди – Халфали – Туршсу", говорится в сообщении. (Ханкенди — азербайджанское название Степанакерта, административного центра Нагорного Карабаха.)

"С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", — добавляется в сообщении.

Министерство заявило, что единственная дорога, которая может быть использована между Арменией и Карабахом, — это "дорога Ханкенди – Лачин", и что использование объездных путей является нарушением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заключенного при посредничестве России 9 ноября 2020 года. В сообщении также содержится призыв к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Карабахе в рамках того же соглашения, вмешаться в ситуацию.

Тем временем де-факто министерство иностранных дел Карабаха заявило, что "диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана пересекла линию соприкосновения и совершила вооруженное нападение на дежурную машину паспортно-визового управления" полиции Карабаха, убив трех сотрудников и ранив еще одного. В заявлении утверждается, это вторжение является нарушением трехстороннего соглашения.

МИД Армении поддержал эту версию, добавив, что подвергшаяся нападению полицейская машина следовала из Степанакерта в села Нагорного Карабаха и что кроме документов и табельного пистолета в ней ничего не было, а утверждение Баку о переброске личного состава и оружия из Армении в Карабах является абсурдным.

Баку уже давно делает подобные заявления, в том числе о том, что после войны 2020 года, закончившейся победой Азербайджана, армянские и карабахские силы продолжили устанавливать мины.

Международный суд, высшая судебная инстанция ООН, 23 февраля постановил, что Азербайджану следует обеспечить движение по заблокированному Лачинскому коридору. В своем постановлении он отклонил просьбу Азербайджана о том, чтобы суд потребовал принятия новых мер в связи с утверждениями о том, что армянские силы продолжают устанавливать мины на территории Азербайджана.

За день до столкновения азербайджанские СМИ сообщили о гибели азербайджанского солдата в результате подрыва на мине, "заложенной армянами" (место происшествия не сообщается). Минобороны Азербайджана заявило, что инцидент 5 марта демонстрирует необходимость создания азербайджанских блокпостов в Лачинском коридоре.

Это требование было недавно выдвинуто президентом Ильхамом Алиевым параллельно с отступлением от требования Баку о создании "Зангезурского коридора", который должен был обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавом Нахичевань через территорию Армении.

Министерство иностранных дел Карабаха заявило, что время "нападения" — инцидент произошел через четыре дня после самой публичной встречи представителей Азербайджана и Карабаха — указывает на то, что в переговорах нет смысла.

"Своими действиям Баку открыто демонстрирует отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов", — говорится в сообщении.