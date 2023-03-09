Залужный заявил, что встретился с высокопоставленными военными Британии, Польши и США

По словам главнокомандующего ВСУ, обсуждались вопросы поставки военной помощи,

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник провел встречу с высокопоставленными военными Великобритании, Польши и США, на которой рассказал об обстановке на передовой, в том числе в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), а также обсудил военную помощь Киеву.

Залужный написал в своем Telegram-канале, что лично встретился с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином, главой Генштаба ВС Польши генералом Раймундом Анджейчаком, а также руководителем группы по оказанию военной помощи Украине генерал-лейтенантом Антонио Агуто. Где именно прошла встреча, не сообщается.

"Обсудили поставки военной помощи - вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными. Продолжили диалог о подготовке украинских военных. Договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях", - заявил главнокомандующий ВСУ.