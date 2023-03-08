Шольц заявил, что продолжит говорить с Путиным об урегулировании на Украине

При этом канцлер Германии подчеркнул, что не может быть речи о навязанном Россией мире на Украине

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний год много раз и подолгу говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным по Украине и продолжит это делать.

"Я говорю с российским президентом - один из немногих. Я его не только посетил в Москве [в 2022 году], но с тех пор провел с ним очень-очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго", - сказал он во вторник во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург). "И я это продолжу делать, хотя у нас и есть разногласия", - подчеркнул канцлер.

Одновременно Шольц снова заявил, что не может быть речи о навязанном Москвой мире на Украине.