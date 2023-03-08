СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

Материал содержит ежедневные СВОДКИ и выжимку по СВОДКАМ Министерства Обороны России о ходе проведения специальной военной операции, начиная с 30 января 2023 года.
24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Обращение вышло в эфире федерального телевидения около 06:00
Итог за 30.01.23 c 15-00 по 31.01.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:
Итог за 31.01.23 c 15-00 по 01.02.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:
Итог за 02.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 05-06.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 07-08.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 08-09.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 09-10.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 10-11.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 11-12.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 12-13.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 13-14.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 15-16.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 16-17.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 17-18.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 18-19.02.23 уничтожено в ВСУ:
* - Добавлен в анализ пункт - "Центры подготовки и управления", в котором будет отражаться информация по уничтожению центров подготовки подразделений ВСУ, командных пунктов и пунктов управления войсками.
* - Добавлен в анализ пункт - "Центры подготовки и управления", в котором будет отражаться информация по уничтожению центров подготовки подразделений ВСУ, командных пунктов и пунктов управления войсками.
Итог за 19-20.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 22-23.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 23-24.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 24-25.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 25-26.02.23 уничтожено в ВСУ:
* - Добавлен пункт - ДРГ
* - Добавлен пункт - ДРГ
Итог за 27-28.02.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 28.02-01.03.23 уничтожено в ВСУ:
Итог за 02.03-03.03.23 уничтожено в ВСУ:
- Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
- Солдаты: 100 + 200 + 210 + 70 + 60 + = 640 человек
- Танки: 1 + 2 = 3 танка
- ББМ: 3 + 11 + 5 + 2 = 21 бронированных машин
- Артиллерия: 1 (Акация) + 3 (Д-20) + 1 (Krab) + 3 (Гвоздика) + 5 (Д-30) + 1 (Гиацинт-Б) + 1 (Мста-Б) = 15 арт. систем
- РСЗО: 3 (Град) = 3 реактивные системы залпового огня
- ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
- РЛС: 0 радиолокационных станций
- Склады и центры ремонта: 0 складов с боеприпасами
- Центры подготовки и управления: 1 = 1 центр управления
- Вертолеты: 0 вертолетов
- Самолеты: 1 (Су-24) = 1 самолет
- БЛА: 18 штук
- ДРГ: 0 штуки
Итог за 04.03-05.03.23 уничтожено в ВСУ:
- Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
- Солдаты: 40 + 180 + 210 + 80 + 30 = 540 человек
- Танки: 0 танков
- ББМ: 1 + 5 + 5 + 6 = 17 бронированных машин
- Артиллерия: 3 (Гвоздика) + 1 (М777) + 1 (М109 «Paladin») + 1 (Тюльпан) + 2 (Д-30) + 1 (Д-20) + 1 (Мста-Б) = 10 арт. систем
- РСЗО: 1 (Смерч) = 1 реактивная система залпового огня
- ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
- РЛС: 2 (AN/TPQ-37) = 2 радиолокационные станции
- Склады и центры ремонта: 2 + 1 = 3 склада с боеприпасами
- Центры подготовки и управления: 2 + 1 + 2 = 5 центров управления
- Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
- Самолеты: 0 самолетов
- БЛА: 12 штук
- ДРГ: 0 штуки
Итог за 05.03-06.03.23 уничтожено в ВСУ:
- Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
- Солдаты: 45 + 160 + 225 + 65 = 495 человек
- Танки: 1 = 1 танк
- ББМ: 2 + 8 + 14 + 2 + 3 = 29 бронированных машин
- Артиллерия: 1 (Д-30) + 1 (Акация) = 2 арт. систем
- РСЗО: 2 (Град) + 2 (Ураган) = 4 реактивные системы залпового огня
- ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
- РЛС: 2 (AN/TPQ-37) + 1 (от С-300) = 3 радиолокационные станции
- Склады и центры ремонта: 1 = 1 склад с боеприпасами
- Центры подготовки и управления: 0 центров управления
- Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
- Самолеты: 1 (Су-27) + 1 (МиГ-29) = 2 самолета
- БЛА: 9 штук
- ДРГ: 0 штуки