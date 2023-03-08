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СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

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Материал содержит ежедневные СВОДКИ и выжимку по СВОДКАМ Министерства Обороны России о ходе проведения специальной военной операции, начиная с 30 января 2023 года.

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Обращение вышло в эфире федерального телевидения около 06:00


Итог за 30.01.23 c 15-00 по 31.01.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 40 + 60 + 50 + 40 = 190 человек
  • Танки: 1 + 1 = 2 танка
  • ББМ: 4 + 4 + 2 = 10 бронированным машин разных типов
  • Артиллерия: 1 (Д-20) + 1 (Caesar) + 1 (М-777) + 1 (МСТА-Б) + 2 (Гвоздика) = 6 арт. систем разного типа
  • Склады: 2 + 2 = 4 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: 1 (Ми-8)
  • БЛА: 5 штук


Итог за 31.01.23 c 15-00 по 01.02.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 30 + 95 + 100 + 60 + 10 = 295 человек
  • Танки: 1 + 1 = 2 танка
  • ББМ: 3 + 3 + 1 + 2 = 9 бронированным машин разных типов
  • Артиллерия: 2 (Д-20) + 1 (Мста-Б) + 1 (Caesar) + 2 (Гвоздика) + 2 (Д-30) = 8 арт. систем разного типа
  • РСЗО: 1 (Ураган) = 1 реактивная система залпового огня
  • РЛС: 1(AN/TPQ-37) = 1 радиолокационная станция
  • Склады: 1 + 3 + 1 = 5 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 штук
  • БЛА: 9 штук


Итог за 02.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 25 + 100 + 50 + 65 = 240 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 1 + 6 + 1 + 4 = 12 бронированным машин разных типов
  • Артиллерия: 2 (Д-30) + 1 (Мста-Б) = 3 арт. систем разного типа
  • РСЗО: 3 (Град) + 1 (HIMARS) + 1 (MLRS) = 5 реактивных систем залпового огня разного типа
  • РЛС: 1 (35Д6) + 1(AN/TPQ-37) = 2 радиолокационные станции разного типа
  • Склады: 2 + 3 = 5 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 штук
  • БЛА: 5 штук


Итог за 05-06.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 40 + 100 + 90 + 70 = 300 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 бронированным машин разных типов
  • Артиллерия: 1 (Нона-С) + 2 (Д-20) + 3 (Д-30) + 1 (Акация) + 1 (Гвоздника) = 8 арт. систем разного типа
  • РСЗО: = 2 (ГРАД) = 2 реактивных систем залпового огня
  • РЛС: = 1(ОТ с-300) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции разного типа
  • Склады: = 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 штук
  • БЛА: 4 штуки


Итог за 07-08.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 35 + 130 + 140 + 75 + = 380 человек
  • Танки: = 1 + 1 = 2 танка
  • ББМ: = 1 + 4 + 4 = 9 бронированным машин
  • Артиллерия: 1 (Мста-Б) = 1 арт. система
  • РСЗО: 1 (ГРАД) = 1 реактивная система залпового огня
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады: = 1 + 2 + 3 + 1 = 7 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 штук
  • БЛА: 10 штук


Итог за 08-09.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Солдаты: 30 + 110 + 90 + 85 = 315 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 3 + 2 + 3 = 8 бронированным машин
  • Артиллерия: 1 (М777) + 3 (Д-20) + 1(М109 Paladin) + 2 (МСТА-Б) + 1 (Гвоздика) + 1 (Д-30) = 9 арт. систем
  • РСЗО: 1 (ГРАД) = 1 реактивная система залпового огня
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция
  • Склады: 1 + 4 + 1 + 4 = 10 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 штук
  • Самолеты: 1 (МиГ-29) + 1 (Су-25) = 2 самолета
  • БЛА: 11 штук


Итог за 09-10.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: ДВУРЕЧНОЕ Харьковской области
  • Солдаты: 70 + 100 + 125 + 60 + 60 = 415 человек
  • Танки: 2 + 1 = 3 танка
  • ББМ: 2 + 4 + 3 + 2 = 11 бронированным машин
  • Артиллерия: 4 (М777) + 4 (Д-30) + 2 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 1 (МСТА-Б) = 12 арт. систем
  • РСЗО: 2 (ГРАД) = 2 реактивных системы залпового огня
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция
  • Склады: 1 + 2 + 2 + 1 + 1 = 7 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 12 штук


Итог за 10-11.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пукнтов
  • Солдаты: 40 + 120 + 140 + 95 + = 395 человек
  • Танки: 4 = 4 танка
  • ББМ: 5 + 2 + 2 = 9 бронированным машин
  • Артиллерия: 3 (Д-30) + 5 (Д-20) + 2 (М777) + 1 (Krab) + 2 (Гиацинт-Б) + 1 (М109 Paladin) + 1 (МСТА-Б) = 15 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) + 1 (от С-300) + 1 (35Д6) = 3 радиолокационных станции
  • Склады: 1 + 3 + 3 + 1 = 8 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: = 0 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 19 штук


Итог за 11-12.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пукнтов
  • Солдаты: 80 + 100 + 250 + 50 = 480 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 6 + 1 + 2 = 9 бронированным машин
  • Артиллерия: 1 (Д-20) + 3 (Акация) + 2 (М777) + 1 (М109 Paladin) + 1 (Гиацинт) + 2 (Рапира) + 1 (Мста-Б) + 1 (Гвоздика) + = 12 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 1 (Оса-АКМ) = 1 зенитно-ракетный комплекс
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция
  • Склады: 1 + 2 = 3 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: = 0 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 17 штук


Итог за 12-13.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: КРАСНАЯ ГОРА (ДНР) = 1 населенный пункт
  • Солдаты: 30 + 80 + 150 + 60 = 320 человек
  • Танки: 0 танков
  • ББМ: 3 + 3 + 4 + 3 = 13 бронированных машин
  • Артиллерия: 2 (Д-20) + 5 (Д-30) + 2 (Гвоздика) = 9 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады: 0 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: = 0 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 9 штук


Итог за 13-14.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 70 + 100 + 60 + 40 = 270 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 3 + 3 = 6 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Гвоздика) + 2 (Д-30) + 6 (Мста-Б) = 9 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (пункт управления РЭБ) = 1 радиолокационных станций
  • Склады: 1 + 1 + 2 = 4 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 1 (МиГ-29) = 1 самолет
  • БЛА: 7 штук


Итог за 15-16.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 65 + 100 + 135 + 55 = 255 человек
  • Танки: 3 = 3 танка
  • ББМ: 2 + 3 + 3 + 4 = 12 бронированных машин
  • Артиллерия: 4 (Д-20) + 2 (Гвоздика) + 2 (Д-30) + 1 (Акация) + 1 (Мста-Б) = 10 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) + 2 (HIMARS) = 4 реактивные системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция
  • Склады: 1 + 4 + 1 = 6 складов с боеприпасами
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 20 штук


Итог за 16-17.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 80 + 90 + 200 + 70 + 35 = 475 человек
  • Танки: 0 танков
  • ББМ: 2 + 3 + 2 + 3 = 10 бронированных машин
  • Артиллерия: 3 (Акация) + 3 (Д-20) + 1 (Д-30) + 1 (М777) = 8 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) + 1 (Ураган) + 1 (HIMARS) = 3 реактивные системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады: 1 + 1 + 2 = 4 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 9 штук


Итог за 17-18.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: ГРЯНИКОВКА Харьковской области = 1 населенный пункт
  • Солдаты: 80 + 100 + 150 + 50 + 20 = 400 человек
  • Танки: 0 танков
  • ББМ: 3 + 2 + 5 + 4 = 14 бронированных машин
  • Артиллерия: 7 (Гвоздика) + 1 (Мста-Б) + 1 (Акация) + 2 (Д-20) + 1 (Д-30) = 12 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады: 3 + 1 = 4 склада с боеприпасами
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 11 штук


Итог за 18-19.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 70 + 200 + 250 + 70 + 15 + = 605 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 2 + 6 + 3 + 3 = 14 бронированных машин
  • Артиллерия: 2 (Гвоздика) + 3 (Д-20) + 3 (Д-30) + 1 (Krab) + 1 (Акация) + 1 (Мста-Б) = 11 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-50) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции
  • Склады и центры подготовки: 2 + 1 + 4 = 7 складов с боеприпасами
  • *Центры подготовки и управления: 2 + 2 = 4 центра управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 6 штук

* - Добавлен в анализ пункт - "Центры подготовки и управления", в котором будет отражаться информация по уничтожению центров подготовки подразделений ВСУ, командных пунктов и пунктов управления войсками.


Итог за 19-20.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: ПАРАСКОВИЕВКА Донецкой народной республики = 1 населенный пункт
  • Солдаты: 50 + 100 + 115 + 60 = 325 человек
  • Танки: 1 + 1 + = 2 танка
  • ББМ: 2 + 4 + 2 + = 8 бронированных машин
  • Артиллерия: 8 (Д-30) + 1 (Рапира) + 1 (Д-20) + 1 (Акация) + 1 (Гиацинт) + 1 (Гвоздика) = 13 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня
  • ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-37) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции
  • Склады и центры подготовки: 3 + 1 = 4 склада с боеприпасами
  • *Центры подготовки и управления: 0 центров управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-27) = 1 самолет
  • БЛА: 15 штук


Итог за 22-23.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 55 + 85 + 210 + 105 + = 455 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 3 + 6 + 5 = 14 бронированных машин
  • Артиллерия: 3 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 3 (Д-30) + 2 (Мста-Б) = 9 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (35Д6) = 1 радиолокационная станция
  • Склады и центры подготовки: 1 + 6 = 7 складов с боеприпасами
  • *Центры подготовки и управления: 0 центров управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-25) = 1 самолет
  • БЛА: 9 штук


Итог за 23-24.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 60 + 140 + 240 + 80 + 40 = 560 человек
  • Танки: 2 + 1 = 3 танка
  • ББМ: 2 + 3 + 7 + 2 = 14 бронированных машин
  • Артиллерия: 4 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 2 (Мста-Б) + 5 (Д-30) + 1 (Д-44) + 2 (М777) + 1 (Krab) = 16 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) + 4 (Ураган) = 6 реактивных системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-36) = 1 радиолокационная станция
  • Склады и центры подготовки: 1 + 4 + 1 = 6 складов с боеприпасами
  • *Центры подготовки и управления: 1 + 1 = 2 центра управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 6 штук


Итог за 24-25.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 60 + 180 + 120 + 90 = 450 человек
  • Танки: 3 = 3 танка
  • ББМ: 6 + 3 + 4 = 13 бронированных машин
  • Артиллерия: 2 (M777) + 1 (Krab) + 3 (Д-20) + 1 (Д-30) + 1 (Мста-Б) + 2 (Гвоздика) = 10 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 = 1 радиолокационная станция
  • Склады и центры подготовки: 1 + 2 = 3 склада с боеприпасами
  • *Центры подготовки и управления: 2 = 2 центра управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-24) + 1 (МиГ-29) + 1 (Су-25) = 3 самолета
  • БЛА: 8 штук


Итог за 25-26.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 60 + 130 + 100 + 75 + 70 + = 435 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 2 + 3 + 3 + 2 = 10 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Акация) + 1 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 4 (Д-30) = 7 арт. систем
  • РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-37) = 1 радиолокационная станция
  • Склады и центры ремонта: 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 1 центр управления
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 7 штук
  • *ДРГ: 6 штук

* - Добавлен пункт - ДРГ


Итог за 27-28.02.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 25 + 120 + 350 + 45 = 540 человек
  • Танки: 0 танков
  • ББМ: 4 + 2 + 2 = 8 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Акация) + 1 (Д-20) + 2 (Д-30) = 4 арт. системы
  • РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады и центры ремонта: 1 + 1 = 2 склада с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 0 центров управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 8 штук
  • ДРГ: 0 штук


Итог за 28.02-01.03.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 90 + 150 + 190 + 80 + 85 = 595 человек
  • Танки: 1 + 1 = 2 танка
  • ББМ: 4 + 2 + 4 + 3 = 13 бронированных машин
  • Артиллерия: 4 (Д-30) + 1 (Мста-Б) + 1 (Д-20) + 2 (Акация) = 8 арт. систем
  • РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады и центры ремонта: 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 1 = 1 центр управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-24) = 1 самолет
  • БЛА: 15 штук
  • ДРГ: 3 штуки


Итог за 02.03-03.03.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 100 + 200 + 210 + 70 + 60 + = 640 человек
  • Танки: 1 + 2 = 3 танка
  • ББМ: 3 + 11 + 5 + 2 = 21 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Акация) + 3 (Д-20) + 1 (Krab) + 3 (Гвоздика) + 5 (Д-30) + 1 (Гиацинт-Б) + 1 (Мста-Б) = 15 арт. систем
  • РСЗО: 3 (Град) = 3 реактивные системы залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 0 радиолокационных станций
  • Склады и центры ремонта: 0 складов с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 1 = 1 центр управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-24) = 1 самолет
  • БЛА: 18 штук
  • ДРГ: 0 штуки

Итог за 04.03-05.03.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 40 + 180 + 210 + 80 + 30 = 540 человек
  • Танки: 0 танков
  • ББМ: 1 + 5 + 5 + 6 = 17 бронированных машин
  • Артиллерия: 3 (Гвоздика) + 1 (М777) + 1 (М109 «Paladin») + 1 (Тюльпан) + 2 (Д-30) + 1 (Д-20) + 1 (Мста-Б) = 10 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Смерч) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
  • РЛС: 2 (AN/TPQ-37) = 2 радиолокационные станции
  • Склады и центры ремонта: 2 + 1 = 3 склада с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 2 + 1 + 2 = 5 центров управления
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 0 самолетов
  • БЛА: 12 штук
  • ДРГ: 0 штуки

Итог за 05.03-06.03.23 уничтожено в ВСУ:

  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 45 + 160 + 225 + 65 = 495 человек
  • Танки: 1 = 1 танк
  • ББМ: 2 + 8 + 14 + 2 + 3 = 29 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Д-30) + 1 (Акация) = 2 арт. систем
  • РСЗО: 2 (Град) + 2 (Ураган) = 4 реактивные системы залпового огня
  • ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс
  • РЛС: 2 (AN/TPQ-37) + 1 (от С-300) = 3 радиолокационные станции
  • Склады и центры ремонта: 1 = 1 склад с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 0 центров управления
  • Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет
  • Самолеты: 1 (Су-27) + 1 (МиГ-29) = 2 самолета
  • БЛА: 9 штук
  • ДРГ: 0 штуки
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
HIMARS
Бук-М1
Ми-8
Мста-Б
Мста-С
Нона-С
Оса-АКМ
Су-24
Су-25
Су-27
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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№1
07.03.2023 22:33
СВОДКА Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 марта 2023 г.)

ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/lf_NxsyV-NsDrw

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов ГРЯНИКОВКА, ПЕСЧАНОЕ, КРАХМАЛЬНОЕ Харьковской области, СТЕЛЬМАХОВКА и РОЗОВКА Луганской народной республики.

Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов НЕВСКОЕ, ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА Луганской народной республики и ГРИГОРОВКА Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта МАРКОВО Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта АВДЕЕВКА Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов УГЛЕДАР, ПАВЛОВКА, НОВОСЕЛКА Донецкой народной республики, ДОРОЖНЯНКА и МАЛАЯ ТОКМАЧКА Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта ДРУЖКОВКА Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта КРЫНКИ Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЧЕРВОНОПОПОВКА, НОВОСЕЛОВСКОЕ Луганской народной республики, ПЕСКИ, КИРИЛЛОВКА, ВАЛЕРЬЯНОВКА, ГОРЛОВКА, МАКЕЕВКА, НОВОАНДРЕЕВКА Донецкой народной республики, МИРНОЕ Запорожской области, ГОРОБЬЕВКА и ТАБАЕВКА Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 398 самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.

Итог за 06.03-07.03.23 уничтожено в ВСУ:
  • Полностью освобождены: 0 населенных пунктов
  • Солдаты: 30 + 125 + 75 + 60 + 35 = 325 человек
  • Танки: 1 + 2 = 3 танка
  • ББМ: 5 + 3 + 2 = 10 бронированных машин
  • Артиллерия: 1 (Krab) + 1 (Акация) + 1 (Д-20) + 5 (Д-30) + 1 (М109 «Paladin») + 1 (М777) = 10 арт. систем
  • РСЗО: 1 (Смерч) = 1 реактивная система залпового огня
  • ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов
  • РЛС: 1 (AN/TPQ-37) =  1 радиолокационная станция
  • Склады и центры ремонта: 1 = 1 склад с боеприпасами
  • Центры подготовки и управления: 0 центров управления
  • Вертолеты: 0 вертолетов
  • Самолеты: 1 (Су-24) + 1 (Су-25) = 2 самолета
  • БЛА: 11 штук
  • ДРГ: 0 штуки
0
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