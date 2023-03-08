СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

Материал содержит ежедневные СВОДКИ и выжимку по СВОДКАМ Министерства Обороны России о ходе проведения специальной военной операции, начиная с 30 января 2023 года.

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Обращение вышло в эфире федерального телевидения около 06:00

Итог за 30.01.23 c 15-00 по 31.01.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 40 + 60 + 50 + 40 = 190 человек

Танки: 1 + 1 = 2 танка

ББМ: 4 + 4 + 2 = 10 бронированным машин разных типов

Артиллерия: 1 (Д-20) + 1 (Caesar) + 1 (М-777) + 1 (МСТА-Б) + 2 (Гвоздика) = 6 арт. систем разного типа

Склады: 2 + 2 = 4 склада с боеприпасами

Вертолеты: 1 (Ми-8)

БЛА: 5 штук

Итог за 31.01.23 c 15-00 по 01.02.23 на 15-00 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 30 + 95 + 100 + 60 + 10 = 295 человек

Танки: 1 + 1 = 2 танка

ББМ: 3 + 3 + 1 + 2 = 9 бронированным машин разных типов

Артиллерия: 2 (Д-20) + 1 (Мста-Б) + 1 (Caesar) + 2 (Гвоздика) + 2 (Д-30) = 8 арт. систем разного типа

РСЗО: 1 (Ураган) = 1 реактивная система залпового огня

РЛС: 1(AN/TPQ-37) = 1 радиолокационная станция

Склады: 1 + 3 + 1 = 5 складов с боеприпасами

Вертолеты: 0 штук

БЛА: 9 штук

Итог за 02.02.23 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 25 + 100 + 50 + 65 = 240 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 1 + 6 + 1 + 4 = 12 бронированным машин разных типов

Артиллерия: 2 (Д-30) + 1 (Мста-Б) = 3 арт. систем разного типа

РСЗО: 3 (Град) + 1 (HIMARS) + 1 (MLRS) = 5 реактивных систем залпового огня разного типа

РЛС: 1 (35Д6) + 1(AN/TPQ-37) = 2 радиолокационные станции разного типа

Склады: 2 + 3 = 5 складов с боеприпасами

Вертолеты: 0 штук

БЛА: 5 штук

Итог за 05-06.02.23 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 40 + 100 + 90 + 70 = 300 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 бронированным машин разных типов

Артиллерия: 1 (Нона-С) + 2 (Д-20) + 3 (Д-30) + 1 (Акация) + 1 (Гвоздника) = 8 арт. систем разного типа

РСЗО: = 2 (ГРАД) = 2 реактивных систем залпового огня

РЛС: = 1(ОТ с-300) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции разного типа

Склады: = 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами

Вертолеты: 0 штук

БЛА: 4 штуки

Итог за 07-08.02.23 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 35 + 130 + 140 + 75 + = 380 человек

Танки: = 1 + 1 = 2 танка

ББМ: = 1 + 4 + 4 = 9 бронированным машин

Артиллерия: 1 (Мста-Б) = 1 арт. система

РСЗО: 1 (ГРАД) = 1 реактивная система залпового огня

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады: = 1 + 2 + 3 + 1 = 7 складов с боеприпасами

Вертолеты: 0 штук

БЛА: 10 штук

Итог за 08-09.02.23 уничтожено в ВСУ:

Солдаты: 30 + 110 + 90 + 85 = 315 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 3 + 2 + 3 = 8 бронированным машин

Артиллерия: 1 (М777) + 3 (Д-20) + 1(М109 Paladin) + 2 (МСТА-Б) + 1 (Гвоздика) + 1 (Д-30) = 9 арт. систем

РСЗО: 1 (ГРАД) = 1 реактивная система залпового огня

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция

Склады: 1 + 4 + 1 + 4 = 10 складов с боеприпасами

Вертолеты: 0 штук

Самолеты: 1 (МиГ-29) + 1 (Су-25) = 2 самолета

БЛА: 11 штук

Итог за 09-10.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: ДВУРЕЧНОЕ Харьковской области

Солдаты: 70 + 100 + 125 + 60 + 60 = 415 человек

Танки: 2 + 1 = 3 танка

ББМ: 2 + 4 + 3 + 2 = 11 бронированным машин

Артиллерия: 4 (М777) + 4 (Д-30) + 2 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 1 (МСТА-Б) = 12 арт. систем

РСЗО: 2 (ГРАД) = 2 реактивных системы залпового огня

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция

Склады: 1 + 2 + 2 + 1 + 1 = 7 складов с боеприпасами

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 12 штук

Итог за 10-11.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пукнтов

Солдаты: 40 + 120 + 140 + 95 + = 395 человек

Танки: 4 = 4 танка

ББМ: 5 + 2 + 2 = 9 бронированным машин

Артиллерия: 3 (Д-30) + 5 (Д-20) + 2 (М777) + 1 (Krab) + 2 (Гиацинт-Б) + 1 (М109 Paladin) + 1 (МСТА-Б) = 15 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) + 1 (от С-300) + 1 (35Д6) = 3 радиолокационных станции

Склады: 1 + 3 + 3 + 1 = 8 складов с боеприпасами

Вертолеты: = 0 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 19 штук

Итог за 11-12.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пукнтов

Солдаты: 80 + 100 + 250 + 50 = 480 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 6 + 1 + 2 = 9 бронированным машин

Артиллерия: 1 (Д-20) + 3 (Акация) + 2 (М777) + 1 (М109 Paladin) + 1 (Гиацинт) + 2 (Рапира) + 1 (Мста-Б) + 1 (Гвоздика) + = 12 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 1 (Оса-АКМ) = 1 зенитно-ракетный комплекс

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция

Склады: 1 + 2 = 3 склада с боеприпасами

Вертолеты: = 0 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 17 штук

Итог за 12-13.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: КРАСНАЯ ГОРА (ДНР) = 1 населенный пункт

Солдаты: 30 + 80 + 150 + 60 = 320 человек

Танки: 0 танков

ББМ: 3 + 3 + 4 + 3 = 13 бронированных машин

Артиллерия: 2 (Д-20) + 5 (Д-30) + 2 (Гвоздика) = 9 арт. систем

РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады: 0 складов с боеприпасами

Вертолеты: = 0 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 9 штук

Итог за 13-14.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 70 + 100 + 60 + 40 = 270 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 3 + 3 = 6 бронированных машин

Артиллерия: 1 (Гвоздика) + 2 (Д-30) + 6 (Мста-Б) = 9 арт. систем

РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 (пункт управления РЭБ) = 1 радиолокационных станций

Склады: 1 + 1 + 2 = 4 склада с боеприпасами

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 1 (МиГ-29) = 1 самолет

БЛА: 7 штук

Итог за 15-16.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 65 + 100 + 135 + 55 = 255 человек

Танки: 3 = 3 танка

ББМ: 2 + 3 + 3 + 4 = 12 бронированных машин

Артиллерия: 4 (Д-20) + 2 (Гвоздика) + 2 (Д-30) + 1 (Акация) + 1 (Мста-Б) = 10 арт. систем

РСЗО: 2 (Град) + 2 (HIMARS) = 4 реактивные системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) = 1 радиолокационная станция

Склады: 1 + 4 + 1 = 6 складов с боеприпасами

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 20 штук

Итог за 16-17.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 80 + 90 + 200 + 70 + 35 = 475 человек

Танки: 0 танков

ББМ: 2 + 3 + 2 + 3 = 10 бронированных машин

Артиллерия: 3 (Акация) + 3 (Д-20) + 1 (Д-30) + 1 (М777) = 8 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) + 1 (Ураган) + 1 (HIMARS) = 3 реактивные системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады: 1 + 1 + 2 = 4 склада с боеприпасами

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 9 штук

Итог за 17-18.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: ГРЯНИКОВКА Харьковской области = 1 населенный пункт

Солдаты: 80 + 100 + 150 + 50 + 20 = 400 человек

Танки: 0 танков

ББМ: 3 + 2 + 5 + 4 = 14 бронированных машин

Артиллерия: 7 (Гвоздика) + 1 (Мста-Б) + 1 (Акация) + 2 (Д-20) + 1 (Д-30) = 12 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады: 3 + 1 = 4 склада с боеприпасами

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 11 штук

Итог за 18-19.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 70 + 200 + 250 + 70 + 15 + = 605 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 2 + 6 + 3 + 3 = 14 бронированных машин

Артиллерия: 2 (Гвоздика) + 3 (Д-20) + 3 (Д-30) + 1 (Krab) + 1 (Акация) + 1 (Мста-Б) = 11 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс

РЛС: 1 (AN/TPQ-50) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции

Склады и центры подготовки: 2 + 1 + 4 = 7 складов с боеприпасами

*Центры подготовки и управления: 2 + 2 = 4 центра управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 6 штук

* - Добавлен в анализ пункт - "Центры подготовки и управления", в котором будет отражаться информация по уничтожению центров подготовки подразделений ВСУ, командных пунктов и пунктов управления войсками.

Итог за 19-20.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: ПАРАСКОВИЕВКА Донецкой народной республики = 1 населенный пункт

Солдаты: 50 + 100 + 115 + 60 = 325 человек

Танки: 1 + 1 + = 2 танка

ББМ: 2 + 4 + 2 + = 8 бронированных машин

Артиллерия: 8 (Д-30) + 1 (Рапира) + 1 (Д-20) + 1 (Акация) + 1 (Гиацинт) + 1 (Гвоздика) = 13 арт. систем

РСЗО: 2 (Град) = 2 реактивных системы залпового огня

ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс

РЛС: 1 (AN/TPQ-37) + 1 (AN/TPQ-36) = 2 радиолокационные станции

Склады и центры подготовки: 3 + 1 = 4 склада с боеприпасами

*Центры подготовки и управления: 0 центров управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 1 (Су-27) = 1 самолет

БЛА: 15 штук

Итог за 22-23.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 55 + 85 + 210 + 105 + = 455 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 3 + 6 + 5 = 14 бронированных машин

Артиллерия: 3 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 3 (Д-30) + 2 (Мста-Б) = 9 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 (35Д6) = 1 радиолокационная станция

Склады и центры подготовки: 1 + 6 = 7 складов с боеприпасами

*Центры подготовки и управления: 0 центров управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 1 (Су-25) = 1 самолет

БЛА: 9 штук

Итог за 23-24.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 60 + 140 + 240 + 80 + 40 = 560 человек

Танки: 2 + 1 = 3 танка

ББМ: 2 + 3 + 7 + 2 = 14 бронированных машин

Артиллерия: 4 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 2 (Мста-Б) + 5 (Д-30) + 1 (Д-44) + 2 (М777) + 1 (Krab) = 16 арт. систем

РСЗО: 2 (Град) + 4 (Ураган) = 6 реактивных системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 (AN/TPQ-36) = 1 радиолокационная станция

Склады и центры подготовки: 1 + 4 + 1 = 6 складов с боеприпасами

*Центры подготовки и управления: 1 + 1 = 2 центра управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 6 штук

Итог за 24-25.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 60 + 180 + 120 + 90 = 450 человек

Танки: 3 = 3 танка

ББМ: 6 + 3 + 4 = 13 бронированных машин

Артиллерия: 2 (M777) + 1 (Krab) + 3 (Д-20) + 1 (Д-30) + 1 (Мста-Б) + 2 (Гвоздика) = 10 арт. систем

РСЗО: 1 (Град) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 = 1 радиолокационная станция

Склады и центры подготовки: 1 + 2 = 3 склада с боеприпасами

*Центры подготовки и управления: 2 = 2 центра управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 1 (Су-24) + 1 (МиГ-29) + 1 (Су-25) = 3 самолета

БЛА: 8 штук

Итог за 25-26.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 60 + 130 + 100 + 75 + 70 + = 435 человек

Танки: 1 = 1 танк

ББМ: 2 + 3 + 3 + 2 = 10 бронированных машин

Артиллерия: 1 (Акация) + 1 (Д-20) + 1 (Гвоздика) + 4 (Д-30) = 7 арт. систем

РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 1 (AN/TPQ-37) = 1 радиолокационная станция

Склады и центры ремонта: 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами

Центры подготовки и управления: 1 центр управления

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 7 штук

*ДРГ: 6 штук

* - Добавлен пункт - ДРГ

Итог за 27-28.02.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 25 + 120 + 350 + 45 = 540 человек

Танки: 0 танков

ББМ: 4 + 2 + 2 = 8 бронированных машин

Артиллерия: 1 (Акация) + 1 (Д-20) + 2 (Д-30) = 4 арт. системы

РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады и центры ремонта: 1 + 1 = 2 склада с боеприпасами

Центры подготовки и управления: 0 центров управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 8 штук

ДРГ: 0 штук

Итог за 28.02-01.03.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 90 + 150 + 190 + 80 + 85 = 595 человек

Танки: 1 + 1 = 2 танка

ББМ: 4 + 2 + 4 + 3 = 13 бронированных машин

Артиллерия: 4 (Д-30) + 1 (Мста-Б) + 1 (Д-20) + 2 (Акация) = 8 арт. систем

РСЗО: 0 реактивных систем залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады и центры ремонта: 1 + 1 + 1 = 3 склада с боеприпасами

Центры подготовки и управления: 1 = 1 центр управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 1 (Су-24) = 1 самолет

БЛА: 15 штук

ДРГ: 3 штуки

Итог за 02.03-03.03.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 100 + 200 + 210 + 70 + 60 + = 640 человек

Танки: 1 + 2 = 3 танка

ББМ: 3 + 11 + 5 + 2 = 21 бронированных машин

Артиллерия: 1 (Акация) + 3 (Д-20) + 1 (Krab) + 3 (Гвоздика) + 5 (Д-30) + 1 (Гиацинт-Б) + 1 (Мста-Б) = 15 арт. систем

РСЗО: 3 (Град) = 3 реактивные системы залпового огня

ЗРК: 0 зенитно-ракетных комплексов

РЛС: 0 радиолокационных станций

Склады и центры ремонта: 0 складов с боеприпасами

Центры подготовки и управления: 1 = 1 центр управления

Вертолеты: 0 вертолетов

Самолеты: 1 (Су-24) = 1 самолет

БЛА: 18 штук

ДРГ: 0 штуки

Итог за 04.03-05.03.23 уничтожено в ВСУ:

Полностью освобождены: 0 населенных пунктов

Солдаты: 40 + 180 + 210 + 80 + 30 = 540 человек

Танки: 0 танков

ББМ: 1 + 5 + 5 + 6 = 17 бронированных машин

Артиллерия: 3 (Гвоздика) + 1 (М777) + 1 (М109 «Paladin») + 1 (Тюльпан) + 2 (Д-30) + 1 (Д-20) + 1 (Мста-Б) = 10 арт. систем

РСЗО: 1 (Смерч) = 1 реактивная система залпового огня

ЗРК: 1 (Бук-М1) = 1 зенитно-ракетный комплекс

РЛС: 2 (AN/TPQ-37) = 2 радиолокационные станции

Склады и центры ремонта: 2 + 1 = 3 склада с боеприпасами

Центры подготовки и управления: 2 + 1 + 2 = 5 центров управления

Вертолеты: 1 (Ми-8) = 1 вертолет

Самолеты: 0 самолетов

БЛА: 12 штук

ДРГ: 0 штуки

Итог за 05.03-06.03.23 уничтожено в ВСУ: