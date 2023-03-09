США не видят признаков того, что Белоруссия намерена расширить поддержку СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Белоруссия, в частности, не намерена "отправлять своих военных на Украину"

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Администрация США не усматривает никаких признаков того, что руководство и ВС Белоруссии намерены расширить поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, власти США "не видели никаких свидетельств того, что белорусская армия или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию". Как пояснил Кирби, по данным американской стороны, Белоруссия, в частности, не намерена "отправлять своих военных на Украину".