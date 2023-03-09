Войти
ТАСС

США не видят признаков того, что Белоруссия намерена расширить поддержку СВО

38
0
0
Белорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Жибуль

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Белоруссия, в частности, не намерена "отправлять своих военных на Украину"

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Администрация США не усматривает никаких признаков того, что руководство и ВС Белоруссии намерены расширить поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, власти США "не видели никаких свидетельств того, что белорусская армия или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию". Как пояснил Кирби, по данным американской стороны, Белоруссия, в частности, не намерена "отправлять своих военных на Украину". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Похожие новости
01.03.2023
Крымчане удивили американцев готовностью защищаться от Украины
30.12.2021
Миротворцы и спасатели: главные достижения армии России за 2021 год
07.02.2020
Знали заранее: кто предсказал конфликт в Донбассе
06.08.2019
С кем способна воевать белорусская армия?
08.04.2019
Возрождение ракетной угрозы
03.11.2014
Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов возглавит российскую делегацию на выставке «ИндоДифенс-2014»
29.04.2010
Пресс-конференция руководителя ММПП "Салют" Ю.Елисеева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 00:42
  • 45998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"