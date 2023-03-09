Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полеты над Северной Европой

Лондон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress совершила полеты над Северной Европой, сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе.

"Два B-52 Stratofortress, размещенных на авиабазе Морон (Испания), выполнили дальнюю миссию целевой стратегической бомбардировочной группы на европейском театре 6 марта", - говорится в сообщении.

По данным командования, бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, в частности, в ходе 12-часовой миссии провели полеты над Данией, Польшей и Балтикой.

"Дальние миссии целевой бомбардировочной группы укрепляют наше постоянное партнерство с союзниками по всей Европе, демонстрируя нашу способность глобального реагирования из любого места, - сказал командир 23-й экспедиционной эскадрильи подполковник ВВС США Райан Лукс. - Подобные миссии улучшают нашу готовность и гарантируют нашу способность реагировать на любые непредвиденные обстоятельства или вызовы по всему миру".

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорилось в сообщении.

По данным американских военных, перед прибытием в Испанию два стратегических бомбардировщика B-52 после трансатлантического перелета совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.