Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса "Бук"

Лукашенко рассказал об испытаниях белорусской ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук"

МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук".

"Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему комплексу противовоздушному… Полетела, куда надо, и сделала все, что надо. У вас (военных – ред.) появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", - сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград и генеральских погон во вторник в Минске. Отрывок выступления президента на церемонии разместил Telegram-канал "Пул Первого".

В конце февраля Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК.

До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.