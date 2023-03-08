В зоне СВО протестировали "Гарпию"

РИА Новости: военные РФ успешно испытали противодронное ружье «Гарпия» в зоне СВО

Под Донецком результативно применили новое российское противодронное ружье «Гарпия». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, что может "Гарпия" и с каким беспилотником ей удалось справиться.

Противодронное ружье «Гарпия» успешно испытано под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне СВО квадрокоптеров DJI Mavic Pro. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В ходе боевых действий квадрокоптеры DJI Mavic Pro широко используются обеими сторонами конфликта. Беспилотные летательные аппараты этого типа применяются для разведки на тактическом уровне, корректировки огня артиллерии, а также в ударном варианте.

Считается, что DJI Mavic Pro - один из лучших квадрокоптеров в мире с 2016 года. Он представляет собой очень компактный, но при этом мощный квадрокоптер. Геометрические размеры дрона позволяют легко разместить аппарат в сумке или рюкзаке. Время автономной работы БЛА - до 27 мин, дальность полета достигает 4000 м, практический потолок - до 5000 м, скорость горизонтального полета - до 65 км/час (18 м/сек), камера - 12,4 МП.

Квадрокоптеры DJI Mavic Pro производятся в Китае на двух разных фабриках - в Шэньчжэне и Тяньцзине. На предприятии в Шэньчжэне изготавливается подавляющая часть продукции, а в Тяньцзине больше занимаются исследованиями и разработкой. Компания DJI на сегодняшний день является самой успешной компанией по производству дронов в мире.

Что касается противодронного ружья, то оно представляет собой средство радиоэлектронной борьбы, то есть, по сути дела, это передатчик организованных помех. К стрелковому оружию так называемое ружье, надо заметить, не имеет никакого отношения. Как правило, это устройство имеет антенны направленного действия, каждая из которых генерирует сигналы разных типов. Противодронное ружье предназначено для радиоэлектронного подавления любого сигнала и средств радиокоммуникации беспилотного летательного аппарата противника с оператором (пунктом управления).

Отдельно надо сказать о названии перспективного противодронного ружья «Гарпия». Напомним, что гарпии - это мифические существа из древнегреческой мифологии. С латыни слово «гарпия» переводится как «похитительница», «хищница». Древние греки описывали гарпий как полуженщин-полуптиц. Помимо всего прочего, гарпии выступали в качестве крылатых ангелов смерти, уносящих души погибших в ад на последний суд.

Противодронное ружье «Гарпия» осуществляет радиоэлектронное подавление в полосе частот БЛА 433, 900, GPS L1 L2 L5, WIFI 2.4G 5.8G. Дальность действия «Гарпии» - 500-2000 метров. Литий-ионная аккумуляторная батарея аппарата работает 40-60 мин. Противодронное ружье предлагается по цене от 380 тыс. руб. Продажами «Гарпии» занимается ООО «СпецТехКонсалтинг»

Результатом воздействия этого противодронного ружья на беспилотный летательный аппарат является срыв полетного задания дрона, прекращение управления БЛА оператором, навигационное дезориентирование и прерывание передачи видеоизображения. Уже через 2-3 секунды после начала подавления БЛА прекращает движение по маршруту («зависает» на месте вследствие потери связи со спутниками GPS), а через 15-20 секунд (в зависимости от модели) снижает высоту и приземляется в безопасном режиме на месте воздействия.

Есть основания полагать, что массовое применение перспективных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника позволит существенно увеличить эффективность выполнения российскими войсками боевых и оперативных задач в зоне СВО.

Михаил Ходаренок