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Ростех создает для космического корабля "Орел" ультралегкие композитные конструкции

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Космический пилотируемый корабль "Орел"
Космический пилотируемый корабль "Орел".
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Их возможно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса космического аппарата

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Обнинское научно-производственное предприятие (ОНПП) "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) в Калужской области участвует в кооперации по созданию пилотируемого корабля "Орел", в частности, композитных изделий, которые можно использовать для сборки корпуса корабля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Наиболее яркий пример прорывных работ в космической сфере - участие в кооперации по созданию пилотируемого корабля "Орел". "Технология" впервые взяла на себя не только производство и изготовление крупногабаритных изделий, но и создание технологии высокоточной сборки. Одна из последних разработок в этой сфере - технология производства композитных ультралегких изделий интегрального типа сложной кривизны. Их можно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность", - говорится в сообщении.

Там отметили, что изделия обладают уникальными весовыми характеристиками - максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 г на кв. м. При этом они имеют высокую жесткость.

Пилотируемый корабль "Орел" создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск без космонавтов на борту запланирован на 2024 год. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на Петербургском научно-техническом форуме оборонных технологий "Воентех" предположил, что запуск космического корабля будет осуществлен не ранее 2025 года.

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Компании
Роскосмос
Ростех
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