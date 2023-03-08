США не выстоять против "русского медведя" и "китайского дракона"

Al Mayadeen: пандемия и конфликт на Украине выявили слабость американской империи

США должны смириться со своим падением, пишет Al Mayadeen. "Ястребам" не выстоять в конкуренции с "китайским драконом" и "русским медведем", которые с помощью пандемии и конфликта на Украине показали всему миру, что закат американской империи не за горами.

Аналитики отмечают происходящую милитаризацию международных отношений, что подтверждается возникновением нескольких очагов конфликта в разных регионах мира. Речь прежде всего идет о спецоперации на Украине, напряженности на Корейском полуострове и в Юго-Восточной Азии между Соединенными Штатами и их союзниками (Японией и Южной Кореей) и Китаем и Северной Кореей и увеличении числа военных учений, включая совместных китайско-российских маневров, направленных на сдерживание Америки.

Кроме того, многие страны увеличили военные расходы. Прежде всего это касается Запада во главе с США (858 миллиардов долларов), за ними следует Китай (230 миллиардов долларов) и Россия (70 миллиардов долларов). Япония же представила новую оборонную политику. К 2027 году ее оборонный бюджет приблизится к 80 миллиардам долларов.

США и Европа начали активно использовать санкции как оружие против своих противников — России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и других государств. При этом аналитики отмечают, что финансовые ограничения утратили эффективность. Тому есть две причины: частое использование санкций и разработка способов их обхода.

Вашингтон может ввести санкции против Китая, России и Ирана, чтобы сдержать развитие их экономик. Однако они будут малоэффективны, поскольку эти страны предпринимают контрмеры против гегемонии США.

Америка должна понять, что падение и подъем цивилизаций — это закономерный исторический процесс. Так же, как пали Римская, Британская, Французская и Монгольская империи, рано или поздно падет и Американская.

Соединенные Штаты, согласны они с этим или нет, должны осознать, что Китай и Россия стремятся вернуть себе статус великих держав. Они призывают к формированию многополярного мира в противовес американской гегемонии. Китайская, российская и иранская цивилизации являются одними из древнейших в мире, и сегодня они стремятся продемонстрировать всем свою мощь.

Несмотря на наличие лучших аналитических центров и самых влиятельных СМИ в мире, лица, принимающие решения в Вашингтоне, лишены долгосрочного стратегического мышления. Они теряются и совершают серьезные ошибки, особенно в отношении Китая, России, Ирана и Ближнего Востока.

Конкуренция с «китайским драконом»

Бывший постоянный представитель Сингапура при ООН Кишор Махбубани заявил, что Генри Киссинджер лично уверял его, что у Америки нет всеобъемлющей и долгосрочной стратегии в отношении Китая.

«Есть веские доказательства, подтверждающие его точку зрения. Стратегия — это не самоцель, а средство. Прежде чем США сформулируют стратегию в отношении Китая, они должны определить, каких целей хотят достичь. Подобные цели никогда не ставились, несмотря на множество стратегических документов, выпущенных важными учреждениями в Вашингтоне», — отметил Махбубани.

В мае 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Мы будем конкурировать с Китаем, чтобы защитить наши интересы и выстроить наше видение будущего». Однако он не уточнил, какие цели преследует Америка в этом «соперничестве» с Китаем.

«Если бы стратеги и политики в Вашингтоне смогли внимательно взглянуть на свои действия в отношении Китая, они бы увидели, что ничто не помешает ему развиваться, даже технологическая война, которую недавно развязали Соединенные Штаты. Большинство стран мира ясно это видят, поэтому укрепляют отношения с Пекином и позитивно относятся к китайским инициативам, включая «Один пояс, один путь», — подчеркнул Махбубани.

Как сообщает китайская газета «Жэньминь жибао», Пекин подписал со 140 странами и 31 международной организацией 205 документов о сотрудничестве в совместном строительстве «Пояса и пути». Товарооборот Китая со странами-участницами инициативы «Один пояс — один путь» с 2013 по 2020 год составил 9,2 триллиона долларов. Совокупные инвестиции китайских предприятий в эти страны достигли 136 миллиардов, а их инвестиции в Китай превысили 60 миллиардов долларов.

Нет смысла какой-либо стране сокращать торговлю с Китаем в угоду США. Даже если мы возьмем такое геополитически близкое к Америке государство, ​​как, например, Бразилия, она столкнется с серьезными трудностями, если сократит торговлю с КНР, поскольку ее товарооборот с Китаем в три раза превышает товарооборот с Америкой.

Экономический подъем Китая не остановить. Исследование, проведенное Центром экономических и бизнес-исследований в Лондоне, показывает, что Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира в 2028 году. Успех в борьбе с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями склоняет чашу весов в пользу Пекина.

У Вашингтона нет возможности свергнуть Коммунистическую партию Китая. В исследовании, опубликованном Центром демократического управления и инноваций Эша при Гарвардской школе Кеннеди, говорится, что поддержка населением Китая центрального правительства выросла с 86,1% в 2003 году до 93,1% в 2016 году. За последние 30 лет Китай стал свидетелем лучшего социального и экономического развития за всю свою историю. Китайцам неразумно свергать партию, которая обеспечила им это процветание.

Вызов «русскому медведю»

США не прислушались к предупреждениям России и противостояли ей как сверхдержаве, вновь вернувшейся на международную арену. Это является основной причиной стремления Америки к милитаризации и созданию стратегических альянсов для сдерживания России. Вашингтон стремился разжечь конфликт на Украине и втянуть в него Москву, а также наладить партнерские отношения с европейцами для введения беспрецедентных антироссийских санкций, особенно в нефтегазовой сфере, и оказания неограниченной военной поддержки Киеву.

В связи с этим 24 февраля 2022 года Россия была вынуждена начать специальную военную операцию. Впоследствии Запад начал беспрецедентными темпами накачивать Украину оружием и вводить против Москвы новые ограничения. За прошедший год Запад ввел против России более 11 тысяч санкций, что является рекордно высоким количеством ограничений, наложенных на одну страну.

Пока против Москвы ведется экономическая война, натовские чиновники в один голос твердят, что санкции приведут к снижению темпов развития российской экономики как минимум на 20%.

Но американские цели недостижимы. Россия считает, что теракт 11 сентября 2001 года был признаком слабости Соединенных Штатов и стал возможностью для нее восстановить свое влияние в мире. Именно поэтому она вернула себе Крым, вмешалась в конфликт на Донбассе в 2014 году и начала военную операцию в Сирии в 2015 году.

Действия Запада привели к консолидации российского общества (народная поддержка Путина осталась на уровне 80%). Некоторые российские диссиденты покинули страну, и это факт, но их меньше 200 000 человек, а население России превышает 150 миллионов с учетом новообретенных регионов: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Напомним, что большинство жителей этих регионов проголосовало за присоединение к России.

Российская экономика смогла адаптироваться к западным санкциям, а ее ВВП в 2022 году снизился всего на 2,9%. Владимир Путин пообещал, что падение экономики в 2023 году не превысит 0,9%, а затем начнется ее рост. Это подчеркивает устойчивость российской экономики перед лицом растущих проблем.

Одной из важных мер, способствовавших смягчению последствий санкций, стало создание координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (поставка и ремонт вооружения, военной и специальной техники, предоставление материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики). Новую структуру возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По мере восстановления нашей экономики мы будем продвигаться к достижению целей специальной военной операции. Для этого мы провели частичную мобилизацию, призвав в армию 300 000 человек, из которых 77 000 служат в боевых подразделениях, а остальные проходят обучение в военно-учебных центрах. Мы предпринимаем активные шаги по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, которые отказываются, несмотря на давление Запада, присоединяться к антироссийским санкциям», — говорит один из российских аналитиков.

И, учитывая динамику, Россия выигрывает от ослабления американской гегемонии. Точно так же, как и Китай, который делал все, чтобы стать мировым лидером в то время, когда Соединенные Штаты терпели неудачу из-за пандемии COVID-19. В 1956 году вмешательство в Суэцкий кризис выявило упадок Великобритании и положило конец ее влиянию как мировой державы.

Разве жалкого провала Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане недостаточно, чтобы сказать, что мы переживаем «еще один Суэцкий момент»?

Ричард Хаас, американский дипломат и президент Совета по международным отношениям, утверждает, что возрождение атмосферы холодной войны в 2022 году является «возвращением истории». Он рассуждает более логично, чем философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, считавший распад Советского Союза «концом истории». Глобальное противостояние завершилось победой капитализма как всеобъемлющего цивилизационного проекта, в то время как коммунистическая империя рухнула. Таким образом, история достигла, по его утверждению, своей конечной точки, что было опровергнуто последующими десятилетиями.

Автор: Мухаммед Али Факих (محمد علي فقيه)