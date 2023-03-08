Мечты Польши на Украине приведут ее к катастрофе и поражению

Do Rzeczy: продолжение украинского конфликта обернется катастрофой для Польши

Голоса сторонников продолжения конфликта на Украине громче всего звучат в Польше, пишет Do Rzeczy. Там предпочитают не замечать той цены, которую приходится за него платить. Но на Западе есть и другие взгляды на проблему, например, позиции Орбана и Трампа, и они представляются автору статьи более разумными.

Павел Лисицкий (Paweł Lisicki)

"Если все и дальше будет идти так, как идет, то найдутся те, кто захочет отправить на этот вооруженный конфликт свои войска. Но я призываю вас не поддаваться этим провокациям", – говорил несколько дней назад в своем выступлении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры", – добавил он. Ранее Орбан говорил, что необходимо немедленное прекращение огня. "Если конфликт на Украине продолжится, то будет гибнуть все больше и больше людей. Если он продолжится, то угроза гиперинфляции и экономического коллапса будет возрастать. Если конфликт продолжится, то опасность его распространения по всему миру огромна". Мнение премьер-министра Венгрии не особо отличается от позиции бывшего президента США Дональда Трампа, который, комментируя визит Джо Байдена в Киев, заявил, что нынешняя политика Белого дома ведет к Третьей мировой войне.

Я цитирую слова обоих политиков по нескольким причинам. Во-первых, оба они являются завзятыми консерваторами, и их невозможно причислить, как это все чаще делается в Польше, к пацифистски настроенным мировым левым силам. Во-вторых, их также трудно назвать (второе по популярности в Польше обвинение) "матрешкой Путина". Напомню, что многолетнее расследование, которое под руководством самых ярых демократов должно было обнаружить связи Трампа с Кремлем, закончилось полным фиаско. Таким образом, заявить, будто они либо агенты Кремля, либо озвучивают позицию трусливых леваков, невозможно.

С ними, конечно же, можно не согласиться и внимательнее посмотреть на аргументы их противников, которые по-прежнему находятся в большинстве. Несомненно, громче всего резоны сторонников продолжения конфликта звучат в Польше, которая в этом смысле является своего рода проводником политики американских демократов. Они говорят, что переговоры не имеют смысла, поскольку Россия рано или поздно продолжит свою агрессию. Поэтому, чем более измотанной она окажется в конфликте с Украиной, тем лучше. Более того, с этой точки зрения, Киеву нужно предоставлять всю необходимую помощь, потому что "Украина сражается за нас". Единственным решением может быть поражение России или как минимум ее отступление к границам 2014 года. Любой другой вариант договоренностей будет потаканием агрессору и будет стимулировать его, даже после какой-то паузы, продолжить экспансию на Запад. Впрочем, есть и такие, кто считает, что этот конфликт необычайно выгоден Польше, потому что позволит ей избавиться от проклятия расположения между Германией и Россией.

Понятно, что две схематично представленные выше позиции являются диаметральными и непримиримыми. Нельзя также отрицать, что второй вариант – побитая Россия, отползающая с поджатым хвостом на Восток от могущественной Польши, занимающей в Европе место Германии – идеально отвечает польским мечтам и потребностям. Зло, то есть агрессор, было бы наказано, а Польша получила бы огромные выгоды. Однако, как учит нас вся история, в политике реальность и расклад сил важнее мечтаний. Более того, полагаться на свои мечты и желания может быть смертельно опасно, поскольку такие упования ведут к катастрофам и поражениям.

И вот в этом-то как раз и заключается основной недостаток военного проекта: его адепты не замечают той цены, которую пришлось бы заплатить за его реализацию. Они принимают как неизбежное то, что является неизвестным (нападение России на НАТО), а то, что несомненно (гигантские издержки, связанные с этим конфликтом), игнорируют или преуменьшают. Пока людские издержки несут украинцы, это правда, но железная логика конфликта на уничтожение заставляет задаться вопросом: что будет, когда кончатся украинцы? И еще: что будет, если военные действия распространятся на другие страны, в том числе (по географическим причинам) на Польшу?

Польские сторонники военного варианта подчеркивают, что можно быть уверенным в полной поддержке США. Как говорит Матеуш Маровецкий, Америка не может отступить, потому что в этом случае она утратила бы доверие к себе. Я первый раз вижу, чтобы государственный деятель столь безоглядно и безгранично строил свою политику на сформулированных им же самим интересах иностранного государства, да еще и супердержавы. Во-первых, США уже многократно продемонстрировали, что они могут взять свои обещания назад, даже если это грозит ущербом для их репутации. Достаточно вспомнить Вьетнам и Афганистан. Во-вторых, что более важно, нынешняя политика Вашингтона способствует цементированию союза Москвы и Пекина. Сможет ли Вашингтон в случае все более вероятного столкновения с Китаем по-прежнему ангажироваться в события, происходящие в Восточной Европе? Сомневаюсь.

Поэтому, несмотря на все симпатии к великим мечтам и планам, подход премьер-министра Венгрии и бывшего президента США мне представляются более разумными.