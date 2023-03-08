Америка заставит эти страны платить за дружбу с Россией

Западная стратегия экономического и политического давления на Россию провалилась. Изолировать нашу страну по команде США и их сателлитов не удалось. И теперь геополитические противники Москвы переходят к иной тактике. Не добившись результатов прямым нажимом, они рассчитывают вколотить клинья между Россией и поддерживающими ее странами. Правда, и такой подход пока не приносит ожидаемых результатов. В том числе потому, что многие граждане даже европейских государств уже решили, кого считать опасностью, а кого — спасением.

О том, что у западного сообщества остался единственный способ заставить ограничения работать, написал в своем исследовании ведущий сотрудник Nomura Research Institute (крупнейшая частная японская консалтинговая компания) Такахиде Киучи. "У развитых государств заканчиваются санкционные инструменты, которые могли бы нанести дополнительные удары по российской экономике", — отмечает один из самых именитых экономических аналитиков Японии.

В таких условиях, полагает японский экономист, у коллективного Запада остается единственный путь — по одному отрывать от Москвы ее союзников: "Причинить серьезный ущерб российской экономике и ограничить ее способность продолжать спецоперацию могут ограничения экспорта санкционной продукции, а также военных и гражданских товаров из стран, не участвующих в санкциях. Единственный способ добиться этого — убедить союзников России, которые выступают против санкций. У развитых стран осталось только одно средство — дипломатические рычаги влияния на них".

Действительно, раз сугубо экономические методы давления на Россию не сработали — остаются политические. Западная Европа давно прыгает по каждой раздающейся из-за океана команде. Ее учить не надо. А вот страны, которые в последнее время получили странноватое название "глобальный Юг", никак не хотят подчиняться политической дрессировке.

Там, на глобальном Юге, хорошо помнят, что представляет собой "бремя белого человека". Индия, Пакистан, Китай, Вьетнам и другие отлично понимают: подчинишься — пропадешь. Эпоха беспощадной колонизации и беззастенчивого выкачивания ресурсов слишком свежа в памяти народов этого региона.

О том, что глобальный Юг все помнит и все замечает, не так давно во всеуслышание заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Сделал он это в Нью-Дели во время совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок — печально известной своей безграмотностью главой МИД Германии.

Журналисты спросили у индийского дипломата, как он прокомментирует тот факт, что страна поддерживает "агрессивный российский режим", приобретая у России энергоносители, в то время как весь "цивилизованный мир" отказался от них. Ответ убил, поскольку вряд ли спрашивающий имел представление об этих фактах.

"Европейский союз с февраля по ноябрь импортировал из России больше ископаемого топлива, чем следующие десять стран вместе взятые, — сказал Субраманиям Джайшанкар. — Импорт нефти в Евросоюз в шесть раз превышает импорт в Индию, газа — в бесконечное количество раз, потому что мы его не импортируем".

Закончил свой ответ глава индийского МИД изящным пассажем: "Не хочу никого обидеть, но, может быть, Евросоюз делает для России гораздо больше, чем Индия". В каком-то смысле так оно и есть.

Даже если не принимать в расчет приведенные Субраманьямом Джайшанкаром факты. Достаточно просто посмотреть на поведение многих граждан Европы в последние месяцы. На новый виток эскалации на Украине они ответили массовыми антивоенными митингами. Эти манифестации прошли не только в уставших от необъявленной войны Германии и Франции, но и в Великобритании! Даже Чехия и Польша, послушно выступающие главными застрельщиками антироссийских действий Европы, не избежали этой участи.

Почему так происходит? Самый очевидный ответ на этот вопрос дали недавно немцы. Они вывернули наизнанку затею проукраинских активистов, притащивших на площадь перед посольством России в Берлине уничтоженный во время СВО танк Т-72. Обгоревшую машину буквально завалили цветами. И это повторялось несколько раз, несмотря на противодействие ошеломленных поклонников Бандеры и Шухевича. Да, многие приносившие цветы были выходцами из СССР. Но хватало и простых немцев, помнящих, чем они обязаны русским солдатам.

Так что даже дипломатические усилия не дают нужного Западу результата. Глобальный Юг откровенно указывает своим оппонентам на то, что будет действовать их же методами, то есть беспокоиться исключительно о своей безопасности и своей выгоде. Обыкновенные жители Западной Европы все активнее требуют от своих элит, окончательно оторвавшихся от реальности, прекратить предавать национальные интересы. В таких условиях организаторам прокси-войны с Россией остается только переходить к неджентльменским методам борьбы.

Ярким примером таких действий стал громкий фейк о якобы поставляемом Сербией на Украину оружии. В Интернете появились поддельные документы о передаче третьим странам боеприпасов для украинских РСЗО "Град". Эти бумаги сопровождали выдуманные заявления выдуманных официальных лиц Сербии. Вброшенные одновременно на нескольких ресурсах, эти фальшивки произвели громкий эффект, вызвавший даже официальную реакцию России. В ответ сербские власти в лице сначала главы МИД Ивицы Дачича, а потом и президента Александра Вуковича опровергли фальшивые обвинения.

Эффективность такой информационной спецоперации указывает на то, что ее спланировали и провели очень опытные в сетевых войнах специалисты. Вброс осуществлялся через ресурсы, контролируемые украинским ЦиПСО, а вот в организации всего действа можно заподозрить США или Великобританию. В любом случае очевидна цель такой провокации: испортить отношения между Москвой и Белградом.

Следующим объектом подобного информационного наступления почти наверняка станет Венгрия. Она с самого начала СВО последовательно выступает против любых санкций в отношении России, равно как и против накачивания Украины оружием. А последние заявления спикера венгерского парламента Ласло Кевера вообще прозвучали как гром среди ясного неба.

"Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов, — сказал политик. — Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками этого конфликта, хоть пока и не сражающимися".

На такое обвинение (тем более что оно совершенно справедливо!) не могут не отреагировать ни Брюссель, ни Вашингтон. Совершенно очевидно, что ответ будет не только дипломатическим, как предсказывает Такахиде Киучи. Будапешту и Москве нужно готовиться к повторению информационной спецоперации по типу сербской. А потом почти наверняка настанет очередь Пекина, Нью-Дели и других российских партнеров. Свою приверженность правилу "Цель оправдывает средства" коллективный Запад доказывает уже не первый век — и все более изощренно.

Антон Трофимов