Эксперт назвал план Китая по Украине обобщением позиции Пекина

Директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй отметил, что в нынешних условиях реализовать его сложно

ШАНХАЙ, 7 марта. /Корреспондент ТАСС Иван Каргапольцев/. План Китая по урегулированию ситуации на Украине стал обобщением позиции Пекина по данной проблеме, но реализовать эту инициативу в нынешних условиях сложно. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй.

"Это (мирный план Китая по Украине, прим. ТАСС) является озвученной общей китайской позицией по Украине. Нормальная страна должна иметь свою четкую и ясную позицию", - сказал он.

План, полагает эксперт, всесторонне охватывает те проблемы, которые есть вокруг конфликта на Украине. "Другой вопрос, как это будет реализовано. Конечно, в нынешних условиях все это реализовать очень трудно. На данном этапе была обозначена цель, но кто-то ее разделяет, а кто-то нет. Мы не можем заставить кого-то сделать что-то, поскольку все причастные государства обладают своим суверенитетом", - сказал эксперт.

Страны Запада неоднократно пытались оказать давление на Китай, чтобы тот повлиял на Россию в вопросе конфликта на Украине. Как указал в этой связи Пань Давэй, у Москвы и Пекина много механизмов взаимодействия, но Россия является суверенным государством и имеет свои стратегические цели в данной ситуации. Эксперт убежден в том, что руководство России само выбирает подходящий вариант для достижения этих целей. В то же время, полагает он, нет оснований предполагать, что Россия выступила бы против такой инициативы Китая, учитывая доверительных характер отношений двух стран.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.