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Интерфакс-АВН

Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Вильнюс. 7 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Финляндия и Швеция, обладающие статусом приглашенных членов НАТО, впервые примут участие в ежегодных учениях альянса по управлению кризисными ситуациями CMX 2023, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на канцелярию литовского правительства.

Согласно сообщению, в ходе учений, которые состоятся 9-15 марта, гражданский и военный персонал будет обучаться управлению кризисными ситуациями. В них примут участие Литва и другие союзники по альянсу.

На учениях Литва будет стараться укрепить сотрудничество с союзниками и повысить готовность к управлению возможными кризисными ситуациями, отметили в канцелярии.

В учениях не будут задействованы дислоцированные силы союзников, на них будет отрабатываться реагирование на сложные гражданско-военные сценарии в гибридной среде, подчеркивается в сообщении.

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Страны
Литва
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Военные учения
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