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ТАСС

Пригожин заявил о тяжелейших боях за Артемовск

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам основателя ЧВК "Вагнер", в городе находятся до 20 тыс. бойцов ВСУ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название - Бахмут) составляет от 12 до 20 тыс., в настоящее время за город круглосуточно идут тяжелейшие бои. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. бойцов ВСУ, - приводятся слова Пригожина во вторник в Telegram-канале его пресс-службы. - И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у [президента Украины Владимира] Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи".

По словам Пригожина, российские силы в Артемовске "злость Зеленского" ощущают "на себе сполна", у ВСУ не заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска. 

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Страны
Украина
Проекты
ЧВК
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