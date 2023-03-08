В России модернизируют «летающий тепловизор»

Создатели первого квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работают над модернизацией беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил гендиректор оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» Владимир Попов.

«На первом этапе все наши действия были подчинены одному требованию — быстрее и как можно быстрее. Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других. Но все-таки самое главное сейчас — это количество», — сказал глава ОКБ.

По его словам, важнейшей особенностью беспилотников является возможность нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать изображение оператору в режиме реального времени. Попов отметил, что дроны интегрированы в единую систему управления тактического звена, что позволяет ускорить передачу данных штабам и огневым средствам. «Опыт показал, что такие БПЛА, особенно способные действовать ночью или в условиях плохой видимости, сейчас крайне востребованы», — добавил он.

БПЛА400Т предназначен для тактической разведки и патрулирования. Гендиректор ОКБ «Астрон» уточнил, что беспилотник получил отечественное программное обеспечение и тепловизионную камеру, которая позволяет обнаруживать ночью транспортные средства и людей. По его словам, отзывы о квадрокоптере из зоны СВО хорошие.

В августе 2022 года представитель ОКБ «Астрон» Александр Бубнов рассказал, что предприятие, которое является единственным отечественным производителем тепловизионных модулей и детекторов, серийно поставляет БПЛА400Т в Вооруженные силы России.