Войти
Lenta.ru

В России модернизируют «летающий тепловизор»

136
0
0
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т.
Источник изображения: ОКБ «Астрон»

Создатели первого квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работают над модернизацией беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил гендиректор оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» Владимир Попов.

«На первом этапе все наши действия были подчинены одному требованию — быстрее и как можно быстрее. Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других. Но все-таки самое главное сейчас — это количество», — сказал глава ОКБ.

По его словам, важнейшей особенностью беспилотников является возможность нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать изображение оператору в режиме реального времени. Попов отметил, что дроны интегрированы в единую систему управления тактического звена, что позволяет ускорить передачу данных штабам и огневым средствам. «Опыт показал, что такие БПЛА, особенно способные действовать ночью или в условиях плохой видимости, сейчас крайне востребованы», — добавил он.

БПЛА400Т предназначен для тактической разведки и патрулирования. Гендиректор ОКБ «Астрон» уточнил, что беспилотник получил отечественное программное обеспечение и тепловизионную камеру, которая позволяет обнаруживать ночью транспортные средства и людей. По его словам, отзывы о квадрокоптере из зоны СВО хорошие.

В августе 2022 года представитель ОКБ «Астрон» Александр Бубнов рассказал, что предприятие, которое является единственным отечественным производителем тепловизионных модулей и детекторов, серийно поставляет БПЛА400Т в Вооруженные силы России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.10.2022
Минобороны показало работу разведки Народной милиции ЛНР в зоне СВО
11.05.2020
Двигатель запаздывает: когда Су-57 встанет в строй
26.02.2020
Бейте дальше: в США назвали способ увеличения дальности истребителей РФ
21.02.2018
Генштаб против 3G: зачем военным в Сирии поручили глушить связь
16.03.2016
Президент отдал приказ о начале вывода с 15 марта основной части российской военной группировки из Сирии
25.02.2014
Минобороны РФ опровергло информацию о полете неопознанного беспилотника над Ульяновском
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)