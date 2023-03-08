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ТАСС

Минобороны Венгрии не подтвердило сообщение о подготовке военнослужащих Украины

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

В ведомстве подчеркнули, что в стране обучаются украинские военные врачи

БУДАПЕШТ, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны Венгрии не подтвердило заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что на территории страны якобы тайно проходят подготовку украинские военнослужащие. Комментируя это предположение, оно отметило во вторник, что в Венгрии обучаются украинские военные врачи, но об этом открыто сообщалось еще несколько месяцев назад.

Как сообщило словацкое интернет-издание Parameter, Надь, оценивая на публичном мероприятии позицию Венгрии в отношении Украины, сказал: "Знаете ли вы, что на их территории проходят подготовку украинские солдаты?" Надь намекнул, что венгерские власти скрывают этот факт, а их заявления о том, что они не будут оказывать военную помощь украинской армии, - всего лишь пропаганда.

Комментируя эти утверждения, Минобороны Венгрии заявило, что венгерские специалисты участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях и на территории страны проходили лечение раненые украинские военнослужащие. "Позиция Венгрии не изменилась: мы выступаем за мир и не поддерживаем никаких действий, которые ведут к эскалации войны. Именно поэтому мы не будем направлять оружие или солдат на Украину", - процитировало министерство интернет-издание Telex.

Корреспондент ТАСС также обратился с запросами по этому поводу в Минобороны и МИД Венгрии, но ответов пока не получил. 

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Страны
Венгрия
Словакия
Украина
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