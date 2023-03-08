Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2

Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.

Варшава ранее пообещала Киеву 14 танков

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. Польша на текущей неделе отправит Украине 10 танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных Варшавой. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, "из 14 польских танков 4 уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину".

Как напомнил Блащак, с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом была достигнута договоренность о том, что польская сторона будет отвечать за создание коалиции стран, передающих Украине танки Leopard 2А4, а немецкая - Leopard 2А6. "Коалиция создана", - констатировал польский министр.

По его словам, коалицию сформировали восемь норвежских, восемь канадских, шесть испанских танков и машины поддержки танкового батальона, за которые отвечает финская сторона. "Батальон сформирован. Мы ждем формирования батальона министром Писториусом", - заключил Блащак.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Словакия, США, Франция и другие страны. Польша заявила о намерении выделить 14 танков. Первые четыре были поставлены в страну 24 февраля.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.