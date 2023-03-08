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ТАСС

Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2

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Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года
Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.
Источник изображения: Polska Grupa Zbrojeniowa

Варшава ранее пообещала Киеву 14 танков

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. Польша на текущей неделе отправит Украине 10 танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных Варшавой. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, "из 14 польских танков 4 уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину".

Как напомнил Блащак, с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом была достигнута договоренность о том, что польская сторона будет отвечать за создание коалиции стран, передающих Украине танки Leopard 2А4, а немецкая - Leopard 2А6. "Коалиция создана", - констатировал польский министр.

По его словам, коалицию сформировали восемь норвежских, восемь канадских, шесть испанских танков и машины поддержки танкового батальона, за которые отвечает финская сторона. "Батальон сформирован. Мы ждем формирования батальона министром Писториусом", - заключил Блащак.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Словакия, США, Франция и другие страны. Польша заявила о намерении выделить 14 танков. Первые четыре были поставлены в страну 24 февраля.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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Норвегия
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Словакия
США
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Франция
Продукция
Leopard-2
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