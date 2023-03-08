Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы

Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольческие формирования

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

При отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении в подобное подразделение.

Россиянину, заключившему контракт, выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее десяти суток.

Документ также регулирует порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.