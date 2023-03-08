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Шойгу обсудил ход СВО с руководящим составом ВС РФ

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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с заместителями министра обороны РФ в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск. Кадр видео
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с заместителями министра обороны РФ в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Министр обороны РФ Шойгу обсудил с руководящим составом ВС России ход спецоперации

МОСКВА, 7 марта/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание, на котором обсудил с руководящим составом Вооруженных сил России ход спецоперации на Украине.

О приоритетах для Минобороны РФ и потерях ВСУ

"Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", – сказал министр, добавив, что только в феврале они увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

"В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции", – подчеркнул глава Минобороны РФ.

О взятии Артемовска

"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", – сказал Шойгу.

О наращивании Западом поставок оружия Украине

"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя", – отметил Шойгу.

Об освобождении пяти сел

"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", – сказал министр.

Об участии женщин в СВО

"На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", – глава Минобороны РФ.

В преддверии 8 Марта он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

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