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ТАСС

Лукашенко обвинил Киев в попытке втянуть Минск в конфликт на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что это делается по команде Вашингтона

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что Киев пытается втянуть республику в конфликт на Украине по команде Вашингтона, однако сделать это не удастся.

"Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев), если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии были задержаны агент спецслужб Украины и более 20 его пособников, причастных к попытке диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ. По словам главы республики, самолет не претерпел "каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе". Белоруссия обратилась к российской стороне с просьбой отправить самолет на обслуживание и прислать в республику другой, что и было сделано. 

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США
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
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